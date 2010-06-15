سالن ایران در اکسپو مملو از زیبایی و هنرمندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در یادداشت خود که در دفتر یادبود سالن ایران در اکسپو 2010 شانگهای به چشم می خورد ، آورده است : جلوه های سنت و مدرنیته به درستی و به تناسب در کنار هم در آمیخته شده اند تا رهگشای انسان سرگشته امروز به شهربهتر و زندگی بهترباشند چرا که زندگی بهتر نیازمند فرهنگ بهتر است.

وزیر بازرگانی دربخش دیگری از نگاه خود به هنر عنوان می کند که هنر زاییده روح خداوندی در کالبد جسم خالی زمین است و زیبایی منشاء هر هنری است.

وی همچنین در بازدید از سالن برخی کشورهای شرکت کننده در اکسپو 2010 چند یادداشت در دفاتر یاد بود آنها نوشت، دربخشی از آن آمده است : گذشته، حال آینده درنمایشگاه شما آمیزه ای مناسب را برای چشم هر فهم درست گذشته و زنندگی درست در حال نوین بخش آینده ای روشن است.

غضنفری همچنین زیبایی و هنر را از عناصر اصلی زندگی در آینده دانست . وزیر بازرگانی در مدت اقامت سه روزه خود در شانگهای از سالن کشورهای برزیل ، قطر، امارات ، عربستان و کره جنوبی بازدید کرد.