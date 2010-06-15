نمایشگاه دائمی کتابهای تخصصی هنر و ادبیات افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که مشتمل بر کتب چاپ شده در حوزه نمایش، سینما و ادبیات است با تخفیف 10 درصد به عرضه کتاب به دانش‌پژوهان و هنرمندان اقدام کرده است.

در نمایشگاه "هنر و ادبیات" کتب تمامی رشته‌های حوزه هنر عرضه می‌شود و همچنین سفارش تمامی کتابهای داخلی و خارجی برای دستیابی دانش‌پژوهان عرصه هنر پذیرفته می‌شود.

در این نمایشگاه رونمایی کتابهای منتشر شده ناشران مزبور نیز انجام خواهد گرفت.

علاقمندان برای بازدید و خرید کتاب می‌توانند هر روز به جز پنجشنبه و جمعه‌ها از ساعت 8 تا 17 به مرکز هنرپژوهی نقش جهان واقع در خیابان ولیعصر(عج)، ضلع جنوبی غربی پارک ساعی، پلاک 2169 مراجعه کنند.