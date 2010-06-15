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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

مهاجم "فیلها" با دست بسته برابر پرتغال بازی می‌کند!

مهاجم "فیلها" با دست بسته برابر پرتغال بازی می‌کند!

تایید استفاده مهاجم مصدوم "فیلها" از آتل محافظتی توسط داور بازی ساحل عاج و پرتغال، امید تازه ای را در تیم ملی ساحل عاج زنده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد "دیدیه دروگبا" پس از پذیرفته شدن استفاده از آتل محافظتی ویژه ای بر روی دست شکسته اش، در اولین بازی گروه G با تیم ملی پرتغال در ترکیب اصلی تیم ساحل عاج قرار خواهد گرفت.

آماده سازی مهاجم تیم چلسی پس از اینکه وی 11 روز پیش در بازی برابر ژاپن دچار مصدومیت شد، با تردیدهایی مواجه بود. بدون "دروگبا"، "فیلها" حتی برای صعود از گروهشان نیز امید چندانی نداشتند.

اما اکنون اینطور به نظر می رسد "دروگبا" که در بازوبند کاپیتانی تیم کشورش را نیز بر بازو دارد، در بازی افتتاحیه گروه G در ورزشگاه نلسون ماندلا حاضر خواهد بود.

براساس گزارش گل، "نیکولاس مینگوت" مسئول بخش رسانه ای فیفا اعلام کرد "ژورژ لاریوندا" داور این مسابقه با توجه به وضعیت دروگبا استفاده از آتل محافظتی ویژه توسط این بازیکن را بلامانع اعلام کرده است. در همین راستا نمایندگانی از تیم ملی پرتغال نیز از این آتل بازدید به عمل آورده و استفاده از آن را تایید کردند.

دیدار تیم های ملی فوتبال ساحل عاج و پرتغال امروز سه شنبه از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه نلسون ماندلا آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1101511

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