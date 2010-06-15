ادعای عبدالله دوم درباره کاهش چشمگیر سطح روابط تل آویو - امان

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله دوم" شاه اردن در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به این موضوع که رژیم صهیونیستی دیگر کشورها از جمله کره جنوبی و فرانسه را برای نفروختن فناوری فناوری هسته ای به اردن تحت فشار قرار می دهد، اظهار داشت: از زمان توافقنامه صلح در سال 1994 تاکنون، کابینه های اسرائیل اقدامات "پنهانی" را به منظور کاهش سطح روابط اردن و اسرائیل انجام داده اند.

وی افزود : دولتهایی اعم از اسرائیل وجود دارند که بیشتر درباره استقلال اردن به لحاظ اقتصادی نگران هستند تا درباره موضوع انرژی هسته ای و در این باره ابراز نگرانی کرده اند.

عبدالله دوم همچنین در نشست امنیت هسته ای که ماه آوریل در واشنگتن برگزار شد، با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا درباره تصمیم اردن برای ایجاد چندین نیروگاه هسته ای برای تامین انرژی برق گفتگو کرد.