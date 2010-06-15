مسلمانان باید از ماه رجب بهره بیشتری گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی بعد ازظهر سه ‌شنبه در دیدار با تعدادی از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک حلول ماه مبارک رجب گفت: این ماه ماه رحمت الهی و ماه ولایت است.



وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر مومنان از این ماه تصریح کرد: ماه رجب، ماهی است که در آن خداوند تبارک و تعالی درهای رحمت خویش را به روی مومنان و بندگانش می‌گشاید و جامعه به ویژه مسلمانان باید از این ماه بهره بیشتری بگیرند.



علوی گرگانی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در اسلام،‌ اطاعت از ولی فقیه لازم دانست.

این مرجع تقلید با بیان اینکه ولایت فقیه امری تازه و جدید نیست خاطر نشان کرد: هیچ شخصی بر هیچ چیز ولایت ندارد و ولایت تنها از آن خداوند است و ولایت پیامبر و ائمه معصومین نیز از جانب خداوند است.



کارهایمان باید رنگ و بوی اطاعت از فرامین الهی را داشته باشد



استاد برجسته حوزه با بیان اینکه استغفار زیاد باعث افزایش روزی می‌شود خاطر نشان کرد: در روایات آمده است که تنبل‌ترین افراد کسی است که از فرصت‌های زندگی خود استفاده‌ای نمی‌کند که باید همواره از لحظات عمرمان در جهت عبادت و طلب استغفار از درگاه پروردگار استفاده کنیم.



علوی گرگانی ادامه اظهار داشت: پیامبر‌(ص) خطاب به حضرت علی‌(ع) می‌فرمود اگر دیدی مردم همواره به دنبال دنیا هستند تو به دنبال آخرت باش.



وی اضافه کرد: این بدین معنا نیست که زندگی خود را رها کنیم و مشغول عبادت خداوند شویم بلکه بدین معناست که هر‌کاری را که در زنگی انجام می‌دهیم باید برای آخرت باشد و رنگ و بوی اطاعت از فرامین الهی را داشته باشد.