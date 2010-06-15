طرح جامع ساماندهی اتباع بیگانه از تیرماه اجرایی می شود

سید عیسی موسوی نسب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: این طرح جامع با هماهنگی دستگاههای ذیربط در سطح ملی تصویب شده و در تیرماه عملیاتی می شود.

وی تأکید کرد: در قالب این طرح، اتباع بیگانه در چارچوب قانونی، ویزای کار یا ویزای رسمی دریافت کرده و اجازه ورود به کشور خواهند یافت.

این مسئول افزود: هدف از اجرای طرح جامع ساماندهی اتباع بیگانه، مدیریت رسمی و قانونی حضور آنها در کشور جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: استان تهران به دلیل اهمیت استراتژیک و جایگاه ویژه ای که در کشور دارد، اولین استانی است که طرح جامع ساماندهی اتباع بیگانه در آن اجرا می شود.

اتباع بیگانه از تمام خدمات ایرانی ها بهره مند هستند

مدیرکل امور اتباع بیگانه استانداری تهران در خصوص خدمات ارائه شده به تمامی اتباع مهاجر گفت: این مهاجران از تمام خدمات آموزشی و تحصیلی، یارانه ها و معاش زندگی بهره مند هستند.

وی افزود: شاید این مسئله برای افکار عمومی جهان جالب توجه باشد که آنها در کنار مردم ایران در مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی با همان حقوق و امکانات اتباع ایرانی در حال تحصیل هستند.

موسوی نسب یادآور شد: علیرغم آنکه اتباع بیگانه در کنار مردم ایران زندگی می کنند، مشکلات و حاشیه هایی نیز توسط برخی از این اتباع به وجود می آید.

وی افزود: برخی جرائم سازمان یافته با مدیریت نخبگان اتباع افغانی خاتمه یافته و عناصر ناخالص و مسئله دار بیگانه ساکن ایران در کنار استفاده از نعمات نظام جمهوری اسلامی ایران از میان اتباع بیگانه رانده شده اند.

انتظار انعکاس خدمات گسترده ایران به افکار عمومی جهان

این مسئول اتباع بیگانه استان تهران تأکید کرد: انتظار ما از مجامع بین المللی مرتبط این است که گستردگی خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع بیگانه را به طور حتم از باب تقدیر و تشکر از ملت سرافراز ایران، به افکار عمومی جهان انعکاس دهند.

وی در خصوص دومین انتظار مهم از مجامع بین المللی مرتبط، اظهار داشت: انتظار دوم هم از این مجامع است و هم از اتباع بیگانه و مهاجر که از برکات خدمات نظام جمهوری اسلامی بهره مند هستند؛ این انتظار، همکاری و همیاری آنهاست تا از حضور اتباع مهاجر غیرقانونی در کشورمان جلوگیری شود.

موسوی نسب در پایان افزود: هدف نظام جمهوری اسلامی، حفظ کرامت اتباع بیگانه ساکن کشورمان در راستای چارچوبهای قانونی و رسمی ایران است.