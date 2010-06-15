دشمنان حیای عمومی و امنیت اخلاقی را نشانه گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام محمدهادی رضایی ظهر سه شنبه در همایش مبلغان نواحی سپاه عاشورا گفت: رسانیدن دعوت الهی به نوع بشر که به واسطه پیامبران و امامان بزرگوار صورت می گرفت از خواسته های خداوند متعال است و در این راه ایشان با مصائب، شکنجه ها و ناملایمات زیادی روبرو شدند ولی سعه صدر مانع از نا امیدی آنان و شیوع این نا امیدی به اقوام بشر شده است.

وی با بیان اینکه مبلغین، پاسداران ارزشهای الهی هستند خاطرنشان کرد: دین اسلام بعد از 14 قرن توسط امام خمینی (ره) جان تازه ای گرفت و امروز به واسطه درایت ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری و روحانیون به حیات طیبه خود در مقابل تمام زورگویان و دشمنانش ادامه می دهد.

رضائی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از بزرگترین توطئه های استکبار در عصر حاضر را اشاعه بد حجابی عنوان کرد و گفت: دشمنان ما برای رسیدن به مطامع خود حیای عمومی و امنیت اخلاقی جوامع مسلمین را نشانه گرفته اند.

وی تصریح کرد: دشمنان اسلام و انقلاب خوب می دانند تنها راه کم اهمیت جلوه دادن دین مبین اسلام، تزریق بد حجابی و بی تفاوتی به رگهای غیرت مسلمانان است و در این راه رسالت روحانیون، مبلغین و پاسداران با احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسی سنگین تر خواهد بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه افزود: هدف دشمن از دست یازیدن به چنین ترفندهای شومی، نا امیدی آنان از درگیری فیزیکی بوده زیرا دشمنان ما به قدرت ایمان و دفاع جانانه رزمندگان و ملت ایران واقفند.