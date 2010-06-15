ساخت مرکز کانون پرورش فکری کودکان تبریز با کمک بانک جهانی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین سلیمی‌باهر بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از عملیات احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: با اتمام کار احداث جدیدترین مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محله ملازینال تبریز که یکی از مناطق محروم شهر محسوب می‌شود، تجهیز این مرکز آغاز و در آینده نزدیک افتتاح می‌شود.

وی اظهار داشت: هزینه احداث این مرکز از محل اعتبارات بانک جهانی تامین شده و افزون بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال است و انتظار می‌رود با اتمام فعالیتهای عمرانی و تکمیل احداث ساختمان، کار تجهیز آن در اسرع وقت آغاز و ان‌شاءالله با افتتاح مرکز بتوانیم به کودکان و نوجوانان این منطقه محروم خدمات فرهنگی، هنری ارائه کنیم.

مدیر کانون پرورشی کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی با اشاره به نیاز کودکان و نوجوانان این منطقه به راه‌اندازی مراکز فرهنگی هنری گفت: مراکزی نظیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دلیل تنوعی که در اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی دارند، از جذابیتهای خاص برای مخاطبان خود برخوردار بوده و به همین دلیل مقبولیت لازم را در بین کودکان و نوجوانان داراست.

وی بیان کرد: از آنجا که این مرکز در یک منطقه محروم احداث می‌شود، قطعا با استقبال مخاطبان مواجه می‌شود و امیدواریم با اجرای فعالیت‌های فرهنگی بتوانیم در خدمت این عزیزان باشیم.

مدیر کانون پرورشی کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی در عین حال تاکید کرد: وجود 10 مرکز ثابت، سیار و پستی در کلانشهر تبریز جوابگوی نیاز کودکان و نوجوانان به فضاهای فرهنگی نیست و ضروری است نسبت به احداث مراکز کانون پرورش فکری در دیگر نقاط تبریز اقدام شود.

عملیات ساخت این مرکز در مساحتی افزون بر 800 مربع و زیربنای 350 متربع از سال 87 آغاز شده است.