منطقه صنعتی غرب تبریز با بحران نامتناسب بودن "هزینه و سود" مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری ظهر سه شنبه در نشست مشترک مدیران دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی با مدیران واحدهای صنعتی غرب تبریز افزود: واحدهای صنعتی این منطقه از صنایع پرافتخار کشورمان هستند که از دهه 50 به فعالیت‌ می ‌پردازند اما مشکل اساسی این است که سودی که در این واحدها کسب می شود با منابع صرف شده تطابقی ندارد.

وی اتخاذ و اجرای راهکارهای مناسب برای مرتفع کردن این مشکل را مورد تاکید قرار داد و تداوم این وضعیت را غیرقابل قبول خواند.

مسافری سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت گرفته در منطقه صنعتی غرب تبریز در دهه 50 را یادآور شد و گفت: با گذشت حدود نیم قرن از صرف سرمایه های کلان، هم‌اکنون نیز صنایع این منطقه برای آذربایجان شرقی افتخارآفرین هستند.

وی افزود: منطقه صنعتی غرب به خاطر ویژگی‌های خاصی که دارد موجب افزایش آموزش‌های صنعتی شده و مدیرانی که در این منطقه مشغول فعالیت هستند از پیشکسوتان صنعت کشور محسوب می شوند.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی اضافه کرد: بالاترین ثروت این منطقه در زمان حاضر سرمایه نیروی انسانی است و لذا سازمان صنایع و معادن بر روی این ثروت عظیم متمرکز شده است.

مسافری مدعی شد:قوی‌ترین منبع نیروی انسانی کشور در منطقه صنعتی غرب تبریز واقع شده است و در هیچ جای کشور چنین نیروی متخصص و زبده ای وجود ندارد.

وی همچنین گفت: رخنه بیش از حد محصولات چینی به بازارهای داخلی کشورمان مشکلات اساسی ایجاد کرده است که باید برای برون رفت از این معضل راهکار مناسبی اتخاذ و اجرا کرد.