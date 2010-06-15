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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

در نشست با ناصر شفق ؛

مسئولان فدراسیون فوتبال خواستار سازماندهی بهتر هواداران تراکتورسازی شدند

مسئولان فدراسیون فوتبال خواستار سازماندهی بهتر هواداران تراکتورسازی شدند

مسئولان فدراسیون فوتبال در نشست با مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی خواستار سازماندهی بهتر هواداران این باشگاه در لیگ برتر دهم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح امروز سه شنبه با حضورعلی کفاشیان و مهدی تاج رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال با ناصر شفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی برگزار شد، مسئولان فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه باشگاه تراکتورسازی و خیل عظیم هواداران این باشگاه یک امتیاز برای فوتبال کشورمحسوب می شوند بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود این باشگاه جهت کسب امتیازهای لازم در AFC  و رشد فوتبال باشگاهی کشور تاکید کردند.

در این نشست مسئولان فدراسیون فوتبال حمایت همه جانبه خود را برای حضور تیم پرطرفدار تراکتورسازی در لیگ برتر اعلام کردند و خواستار برنامه ریزی و سازماندهی بهتر هواداران این تیم و استفاده از پتانسیل بالقوه این باشگاه در زمینه درآمدزایی و استقلال مالی شدند. 

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تدبیر فدراسیون فوتبال حمایت از این باشگاه مردمی و پرطرفدار است اظهار داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که از این ظرفیت عظیم در فوتبال کشوربه نحو احسن و در جهت پیشرفت فوتبال بهترین بهره برداری صورت بگیرد.

تاج اظهارداشت: فدراسیون فوتبال خواهان حضوری تیمی قوی، مقتدر و توانمند از تراکتورسازی در لیگ برتر است تا با پشتوانه عظیم هواداران خود بتواند جایگاهی شایسته در فوتبال کشور را کسب کند.

کد مطلب 1101539

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