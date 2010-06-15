مسئولان فدراسیون فوتبال خواستار سازماندهی بهتر هواداران تراکتورسازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح امروز سه شنبه با حضورعلی کفاشیان و مهدی تاج رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال با ناصر شفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی برگزار شد، مسئولان فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه باشگاه تراکتورسازی و خیل عظیم هواداران این باشگاه یک امتیاز برای فوتبال کشورمحسوب می شوند بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود این باشگاه جهت کسب امتیازهای لازم در AFC و رشد فوتبال باشگاهی کشور تاکید کردند.

در این نشست مسئولان فدراسیون فوتبال حمایت همه جانبه خود را برای حضور تیم پرطرفدار تراکتورسازی در لیگ برتر اعلام کردند و خواستار برنامه ریزی و سازماندهی بهتر هواداران این تیم و استفاده از پتانسیل بالقوه این باشگاه در زمینه درآمدزایی و استقلال مالی شدند.

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تدبیر فدراسیون فوتبال حمایت از این باشگاه مردمی و پرطرفدار است اظهار داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که از این ظرفیت عظیم در فوتبال کشوربه نحو احسن و در جهت پیشرفت فوتبال بهترین بهره برداری صورت بگیرد.

تاج اظهارداشت: فدراسیون فوتبال خواهان حضوری تیمی قوی، مقتدر و توانمند از تراکتورسازی در لیگ برتر است تا با پشتوانه عظیم هواداران خود بتواند جایگاهی شایسته در فوتبال کشور را کسب کند.