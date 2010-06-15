ضریب بهره برداری شرکت توزیع برق 53 دهم درصد است

مجتبی نقدی پیش از ظهر سه شنبه در دهمین همایش سالانه مدیریت مصرف برق ویژه صنایع با بیان این مطلب هزینه های انجام شده این شاخص، افزود: با توجه به این مهم این ضریب بهره برداری بهینه محسوب نمی شود.

وی تاکید کرد: برای کارآمدی مثبت و مناسب از این مهم لازم است تمهیداتی اتخاذ شود که ضریب بهره برداری حداقل به یک درصد افزایش یابد.

این مسئول شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران را دومین شرکت توزیع برق در کشور دانست و خاطرنشان کرد: این شرکت عهده دار تامین برق یک میلیون و 254 مشترک در این منطقه است.

نقدی یکهزار و 333 مگاوات پیک با، 15 هزار و 748 پست برق و دو هزار و 810 مگاوات ظرفیت منصوبه را از ویژگیهای شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران برشمرد و بر استفاده بهینه و مطلوب از منابع موجود تاکید کرد.

وی ظرفیت کنونی تولید برق را 40 درصد بیشتر از نیاز کشور ذکر کرد و افزود: متاسفانه استفاده بهینه از انرژی هنوز در میان مصرف کنندگان نهادینه نشده است.

آشنایی مدیران صنایع با اصلاح الگوی مصرف برق

نقدی در خصوص برگزاری دهمین همایش سالانه مدیریت مصرف برق ویژه صنایع، گفت: آشنایی مدیران صنایع با اصلاح الگوی مصرف از اهداف مهمبرگزاری این همایش است.

معاون بهره برداری و دیس پاچینگ شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران، استفاد بهینه از امکانات موجود، بهبود ارائه خدمات، کاهش هزینه ها را از دیگر اولویتهای مهم برگزاری همایش ذکر کرد.

نقدی مدیریت مصرف برق در تغییر ساعت کار و ممیزی ادارات، کاهش پیک بار مشترکین کشاورزی در ساعتهای مورد نیا، جابجایی و شیفت کاری صنایع از ساعت 14 الی 22، بهبود بهره وری، تعویض کنتورهای آنالوگ، جلوگیری استفاده غیرمجاز از برق خدمات مشترکین کنترل مضاعف سیستم بیلینگ و شناسایی مشترکان پرمصرف را از شاخصه های مهم جهت بهینه سازی مصرف برق عنوان کرد.

این مسئول راه اندازی سامانه اتوماسیون توزیع برق را در جلوگیری از تلفات این منبع مهم انرژی ضروری عنوان کرد و بیان داشت: این سامانه اطلاع از قطعی و اختلال شبکه را ممکن می سازد و سرعت عیب یابی را نیز افزایش می دهد.

نقدی کاهش زمان تغییرات و کاهش زمان خاموشی مشترکان با انجام مانور در زمان بروز حادثه را از عوامل جلوگیری در تلفات برق عنوان کرد.

در این همایش یک روزه که در مرکز تحقیقات و آموزش وزارت نیرو واقع در مهرشهر کرج برگزار شد 150 نفر از مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق و مدیران صنایع غرب استان تهران حضور داشتند.

در این آیین همچنین نمایندگانی از کارخانه های سوپا، اتمسفر، معادن شن و ماسه، غنچه پرور، ایران یاسا، تکنیک کالا، سیمان ابیک، ساراول، آب و فاضلاب و بهنور که سال گذشته در کاهش پیک بار موثر بودند و نیز 12 مشترک برق خوش حساب مورد تجلیل قرار گرفتند.