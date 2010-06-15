توسعه صنعتی کردستان تنها با ایجاد صنایع مادر و بالادستی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی بعد از ظهر سه شنبه و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: توسعه صنعتی استان کردستان با توجه به وضعیت کنونی تنها با ایجاد صنایع بالادستی و مادر امکان پذیر است.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر سهم استان کردستان از میزان تولید در بخش صنعت کشور بسیار پائین است و با توجه به وجود نیروی مستعد و پتانسیلهای با ارزش این منطقه می توان با ایجاد صنایع مادر از این توانمندی ها در بخش صنعت و معدن در این استان بهره برداری نمود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر بیش از 870 واحد صنعتی در استان کردستان فعال هستند که بخش زیادی از این واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک هستند که باید برای ایجاد اشتغال پایدار از یک سو و کاهش میزان بیکاران استان از سوی دیگر به فکر ایجاد صنایع مادر و بالادستی در کردستان باشیم.

شاه غیبی بیان داشت: متاسفانه به دلیل شرایط مرزی و هشت سال جنگ تحمیلی، اقدام مناسبی برای توسعه صنایع در استان کردستان در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت نگرفته بود و در حال حاضر نیز با توجه به اجرایی کردن سیاست های اصل 44 دولت نمی تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند که لازم است با تسهیل شرایط و ایجاد مشوقهای لازم، نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی را برای حضور در استان جلب کرد.

وی در ادامه خواستار ایجاد و راه اندازی تعاونی های منطقه ای در جهت افزایش سرمایه گذاری در استان کردستان شد و افزود: راه اندازی تعاونی های بزرگ و منطقه ای می تواند به عنوان راهکاری برای جبران کمبودهای استان کردستان در حوزه های صنعتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به کار گرفته شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن در پایان یادآور شد: هرچند که در طول سه سال اخیر روند افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان صعودی و امیدوار کننده بوده ولی باز هم باید با همکاهنگی و تعامل بیشتر بین دستگاه های دولتی برنامه ریزی مدون و اصولی را در دستور کار قرار داد.