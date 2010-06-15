344 طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، این طرح ها در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات و فرهنگی با اعتبار 33 میلیارد و 801 میلیون ریال و اشتغالزایی 481 نفر به تصویب رسید.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد بعدازظهر سه شنبه در این نشست گفت: این استان با وجود منابع، ظرفیتها و استعدادهای بکری که در همه بخشها دارد در بحث سرمایه گذاری باید بطور جهشی حرکت کند.

قوام نوذری به دستگاههای اجرایی تاکید کرد: در جهت ایجاد اشتغال و به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی باید بیش از همیشه تلاش کرد.

وی اظهار داشت: در چرخه اقتصادی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی باید به گسترش و توسعه کارگاه های کوچک ریز تولیدات خانگی و بنگاههای تولیدی اقتصادی متوسط و صنایع بزرگ مادر و کارخانجات صنعتی به طور همزمان توجه شود.

استاندار بیان کرد: باید علت راکد و نیمه فعال بودن برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی صنعتی را بررسی و اقدامات شایسته برای فعالیت و توسعه آنها را بعمل آورد.

نوذری گفت: باید به بازرگانان، تجار و مدیران واحدهای تولید آموزشهای لازم و ضروری داده شود و آنها را به تاسیس دفاتر و حضور در بازارهای برون مرزی و خارج از کشور تشویق کرد.

وی تصریح کرد: باید به دنبال تشکیل شرکتهای مادرتخصصی و مشارکت در بازارهای تجارت داخلی و خارجی بود و در زنجیره تولید و حمایت فنی و اعتباری و در تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را همراهی کرد.

استاندار همچنین تاکید کرد: به هیچ کارمندی نباید تسهیلات خوداشتغالی، اشتغال خانگی یا هر مورد اشتغالزایی دیگری داده شود.