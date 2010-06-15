به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شافعی نیا در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون محصولات کشاورزی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی بوده است و در آینده نزدیک بیمه تضمین درآمد کشاورزان برای پوشش بیمه ای ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، سرمایه ، تاسیسات واحدهای دامداری ها و مرغداری ها همچنین بیمه عمر و تکمیلی درمانی ایجاد و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

مدیر عامل موسسه جهاد استقلال بیان کرد با شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی این نوع ادوات به عنوان وثیقه بانکی از کشاورزان پذیرفته خواهند شد.

وی گفت: در حال حاضر طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی در چاههای کشاورزی آماده شده است، ضمن اینکه توسعه آبیاری تحت فشار و آبیاری مدرن دنبال می شود.

شافعی نیا با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم ، 50 درصد از ماشین آلات کشاورزی با بیش از عمر 13 سال جایگزین خواهند شد، افزود: علاوه بر تولید ماشین آلات داخلی کمبود را از طریق انتقال تکنولوژی و ورود قطعات دستگاهها و ماشین آلات تامین خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه مکانیزاسیون برنج از اولویتهای جهاد کشاورزی است، افزود: تاکنون 50 دستگاه در ارتباط با مکانیزاسیون برنج از ژاپن وارد و در شالیزارها بکار گرفته شده است.

مدیر عامل موسسه جهاد استقلال وزارت کشاورزی با اعلام اینکه در راستای تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مدیریت واردات به ویژه در مواد پروتئینی دنبال می شود، گفت: با ساماندهی واردات کسری مورد نیاز را با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و اعمال نظارت وارد می کنیم، این درحالی است که تاکنون حدود 40 درصد نیاز به محصولات توسط شرکتهای زیر مجموعه موسسه وارد شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

شافعی نیا با تاکید بر ایجاد تشکلهای کشاورزی به منظور ساماندهی و مدیریت واردات، خاطرنشان کرد: بالغ بر 29 قلم کالای کشاورزی به کشور وارد می شود که در سال گذشته 7 میلیارد دلار واردات در این زمینه صورت گرفته است و در صددیم در برنامه پنجم به تراز تجاری مثبت با مدیریت واردات و صادرات دست یابیم.

وی گفت: بر اساس برنامه چهارم بالغ بر دو میلیارد دلار صادرات پیش بینی شده بود که در پایان سال گذشته 3 میلیارد و 50 میلیون دلار محصولات خام کشاورزی و 4 میلیارد و 250 میلیون دلار محصولات فرآوری شده صادر شد، همچنین بر اساس بودجه سال گذشته و امسال، تشخیص میزان و نوع واردات و میزان تعرفه های بخش کشاورزی باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

مدیر عامل موسسه جهاد استقلال وزارت کشاورزی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر طرحهایی در خصوص اصلاح الگوی مصرف انرژی و استحصال آب تهیه شده است که با اجرای آن بخش کشاورزی در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها کمتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.