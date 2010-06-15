چهارمحال و بختیاری چهارشنبه میزبان هیئت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، رئیس‌جمهور و هیئت دولت فردا ساعت هشت و 30 دقیقه صبح وارد فرودگاه شهرکرد شده و مردم این استان از میدان کوهرنگ تا استادیوم انقلاب از آنان استقبال می کنند.

سخنرانی آقای احمدی نژاد نیز در استادیوم انقلاب واقع در فلکه بسیج انجام می شود.

ساعت 14 و 30 دقیقه روز چهارشنبه جلسه کارگروه فرهنگ و هنر این استان به ریاست دکتر احمدی‌نژاد در سالن شهید مردانی استانداری برگزار و پس از آن ساعت 16 و 30 دقیقه هفتاد و یکمین جلسه استانی دولت برای بررسی و تصویب 170 طرح پیشنهادی و بررسی شده در جلسات کارشناسی آغاز می‌شود.

در روز نخست سفر هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری هفت عضو کابینه به شهرها و مناطق مختلف این استان سفر می‌کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در شهرستان لردگان، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهرستان اردل، مصطفی محمدنجار وزیر کشور در شهرستان شهرکرد، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در شهرستان بروجن، صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی در شهرستان کیار، محمد عباسی وزیر تعاون در شهرستان اردل و مجید نامجو وزیر نیرو در شهرستان بروجن حضور یافته و جلسه شورای اداری این شهرستان‌ها در حضور آنها برگزار می‌شود.

اعضای دولت علاوه بر حضور در جمع مردم، ضمن آشنایی با مسائل شهرستان، مشکلات منطقه را بررسی و دستورات لازم را صادر می‌کنند.

افتتاح پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی از دیگر برنامه‌های سفر اعضای دولت به شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری است.

رئیس‌جمهور در ادامه این سفر دو روزه، سه دیدار جداگانه نیز با منتخبان مردم، ایثارگران و خانواده‌های شهدا و مدیران اجرایی استان خواهند داشت.

گفتگوی مستقیم احمدی نژاد از طریق شبکه استانی جهان بین با مردم استان از دیگر برنامه‌های رئیس‌جمهور در این سفر است.