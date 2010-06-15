نیمی از جمعیت کردستان عضو تعاونی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد مراد زارعی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با تشریح وضعیت تعاونی های فعال، اظهار داشت: در حال حاضر نیمی از جمعیت استان کردستان در عضویت تعاونی های مختلف هستند که این آمار نشان از رغبت و تمایل مردم استان برای حضور در برنامه های جمعی و مشارکتی است.

وی ادامه داد: میزان علاقمندی مردم استان کردستان برای شرکت در برنامه های مختلف در حوزه تعاون تا جایی است که در حال حاضر شمار تعاونی های ثبت شده به سه هزار و 675 تعاونی افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر نیز درخواستهای مختلفی برای ثبت و راه اندازی تعاونی در دست بررسی و اقدام است.

مدیر کل تعاون استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر به ازای هر 391 نفر از جمعیت استان کردستان یک تعاونی به ثبت رسیده است که البته روند ثبت و افزایش شمار تعاونیها در استان در زمان دولت نهم و دهم بیشتر از سالهای قبل از آن بوده به نحوی که تنها در میزان افزایش سرمایه تعاونیها در استان شاهد رشد 100 درصدی هستیم.

زارعی افزود: از مجموع کل تعاونیهای ثبت شده در استان کردستان تعداد هزار 936 تعاونی فعال بوده و هزار و 190 تعاونی نیز بنا به دلایل مختلف غیرفعال هستند که اداره کل تعاون کردستان با هدف ساماندهی وضعیت تعاونهای استان برنامه ای مدون را طراحی و از ابتدای سال جاری اجرایی کرده است.

وی در ادامه خواستار تجدید نظر جدی در خصوص وضعیت تعاونیهای مرزنشین در استان کردستان شد و عنوان کرد: در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 168 هزار نفر از مردم ساکن در استان کردستان عضو تعاونی های مرزنشین هستند، که باید در قوانین مربوط به این تعاونیها در کشور تجدید نظر جدی صورت گیرد.

مدیر کل تعاون استان کردستان در پایان گفت: توجه به تعاونیهای مرز نشین و حل چالشهای پیش روی آنها در استان کردستان می تواند در زمینه کاهش قاچاق کالا موثر باشد.