به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح باشگاه تراکتورسازی برای شروین اسبقیان آمده است:« وقتی در اولین روزهای تصدی به اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی با صورتحساب 170 میلیونی جنابعالی به بهانه اجاره ورزشگاهی که به دستور اکید استاندار محبوب و ورزش دوست استان باید بدون فوت وقت تحویل باشگاه تراکتورسازی می گردید مواجه شدیم تعجب کردیم. اما این بار از نگارش چنین نامه ای از سوی راقم آن صورتحساب هیچ شگفت زده نشدیم.

حال پیرو نامه جنابعالی به شماره 1848/1/200 مورخ 24/3/89 خطاب به جناب آقای ناصر شفق مدیر عامل محترم باشگاه تراکتورسازی وانتشار انعکاس آن دررسانه های نوشتاری و دیداری در پاسخ به اطلاع می رساند؛

باشگاه فرهنگی و ورزشی تراکتورسازی در شرایطی روزهای جاری را سپری می کند که متاسفانه جنابعالی به عنوان متولی ورزش استان و دیگر مسئولین ذیربط کوچکترین قدم تاثیرگذاری در روند تقویت و حمایت این باشگاه مردمی و پرهوادار برنداشته اید و اینگونه در ذهن دوستداران تراکتور تداعی شده است که پشت این بی مهری ها تفکر بیماری نهفته است که واهمه ای عجیب از تراکتورسازی مقتدر و توانمند دارد.

لکن از آنجا که سالهای سال صف اول مدافعان این انقلاب و دفاع مقدس بوده وهستیم هرگز دل به تلنگر عده ای خالی فکر ضد میهن نلرزانده و تا پای جان برای اعتلای نام وطن استاده ایم.

لذا از آن مقام محترم که داعیه دلسوزی برای ورزش آذربایجان و باشگاه بزرگ تراکتورسازی دارند تقاضا دارد به جای نامه نگاری های این چنین نقش حمایتی خود را پر رنگتر از گذشته ایفا نمایئد.»

