مازنداران برای اجرای طرح آسیاویژن آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کایتا ساکاهارا عصر سه شنبه در آیین راه اندازی طرح آسیا ویژن مازندران در ساری با اشاره به اینکه آماده انتقال تجربیات هستیم، خاطرنشان کرد: آسیا ویزن پروژه پیشرفت فوتبال آسیا از زمان از سال 2002 شروع شد.

وی در خصوص دلایل اجرای این برنامه اظهار داشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتقاد دارد که آسیا پتانسیل های بالایی را در فوتبال دارد.

مسئول توسعه طرح آسیا ویژن کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه داد: کنفدراسیون اعتقاد دارد که در آینده کشورهای آسیایی نیز توانایی قهرمانی در جام جهانی را نیز دارد.

به گفته وی، فدراسیون های فوتبال، بازاریابی، داوران، مربیان، زنان، مردان، فوتسال، امور پزشکی از برنامه های اصلی این طرح هستند.

وی افزود: تمام فاکتورهای این فوتبال در این طرح وجود دارد و این برنامه جامع و کامل است.