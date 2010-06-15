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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۳۴

در چهارمحال و بختیاری؛

70 خبرنگار پوشش خبری سفر سوم ریاست جمهوری را به عهده دارند

70 خبرنگار پوشش خبری سفر سوم ریاست جمهوری را به عهده دارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 70 خبرنگار و عکاس استانی وظیفه اطلاع رسانی سفر ریاست جمهوری به استان را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی اصغر عنابستانی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: 70 خبرنگار و عکاس هفته نامه های محلی، روزنامه های کثیرالانتشار و خبرگزاری ها وظیفه پوشش خبری و تصویری  سومین سفر ریاست جمهوری به استان را دارند.

عنابستانی افزود: 20 خبرنگار به همراه رئیس جمهور وظیفه اطلاع رسانی در این سفردو روزه را برعهده دارند.

وی بیان داشت: حدود 25 خبرنگار به همراه معاون اول و 25 خبرنگار دیگر به همراه وزیران وظیفه اطلاع رسانی سفر سوم هیئت دولت به استان را به عهده دارند.

عنابستانی خاطرنشان کرد: نشست مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری در روز پنج شنبه در دفتر استاندار برگزار می شود.  

کد مطلب 1101601

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