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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

اسلوواکی در ثانیه‌های پایانی پیروزی را از دست داد/ همه یک امتیازی شدند

اسلوواکی در ثانیه‌های پایانی پیروزی را از دست داد/ همه یک امتیازی شدند

دیدار تیم‌های ملی اسلواکی و نیوزلند در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در حالی با تساوی به پایان رسید که تا ثانیه‌های پایانی اسلوواکی با یک گل از حریفش پیش بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بعدازظهر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار از گروه F پیگیری شد که طی آن تیم‌‌های ملی فوتبال اسلوواکی و نیوزلند به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این مسابقه که با قضاوت "جرومی دامون" آفریقای جنوبی و در ورزشگاه رویال بافوکنگ برگزار شد، روبرت ویتک(56)  برای تیم اسلوواکی و وینستون راید(3+90) برای تیم نیوزلند گل زدند.

صحنه به ثمر رسیدن گل اسلوواکی برابر نیوزلند

برای تماشای این بازی بیش از 20 هزار تماشاگر به ورزشگاه رویال بافوکنگ آمده بودند. ضمن اینکه "تونی لوچهید" و "وینستون راید" از تیم نیوزلند و "ژندنو استربا" از تیم اسلواکی بازیکنان اخطاری این مسابقه بودند.

با این نتیجه هر چهار ایتالیا، پاراگوئه، اسلواکی و نیوزلند که در گروه F قرار دارند، از مسابقه نخست خود یک امتیاز، یک گل زده و یک گل خورده را کسب کردند.

- پنجمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:
گروه G:
* ساحل عاج - پرتغال، ساعت 18:30
* برزیل - کره شمالی، ساعت 23 

کد مطلب 1101603

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