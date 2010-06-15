به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علیرضا بهرامی عصر سه شنبه در مراسم تقدیر از تولیدکنندگان برتر این شهرستان گفت: این پروژه‌ها شامل 120 پروژه در حوزه آب و خاک و 80 پروژه در زمینه‌های زراعت، آب و خاک، حفظ نباتات، توسعه باغات آبی و دیم و مکانیزاسیون است.



وی افزود: برای راه ‌اندازی و احداث این پروژه‌ها 77 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و روند اجرا نیز موفقیت آمیزبوده است.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین تصریح کرد: در هفته جهاد کشاورزی 50 طرح به بهره‌برداری می‌رسد که 42 پروژه آن در حوزه آب و خاک است و باقی پروژه‌ها نیز تا پایان تیرماه افتتاح خواهد شد.



وی با اشاره به ویژگی‌های شهرستان قزوین در حوزه کشاورزی یادآورشد: این شهرستان دارای بیش از 120 هزار هکتار اراضی قابل کشت است که از این میزان 25 هزار هکتار آن را باغات تشکیل می‌دهند.



بهرامی اضافه کرد: قزوین از نظر باغبانی وضعیت خوبی در سطح کشور دارد به طوریکه رتبه نخست تولید و سطح کشت زغال اخته، رتبه دوم تولید فندق و رتبه دوم تولید زیتون به شهرستان قزوین اختصاص دارد.



وی خاطر نشان کرد: 22 هزار و 900 هکتار از اراضی شهرستان قزوین زیر کشت گندم و 3 هزار و 300 هکتار سطح زیر کشت برنج رفته است و بیش از 90 درصد برنج این منطقه به شیوه مکانیزاسیون کشت می‌شود که در این زمینه نیز در کشور پیشرو هستیم.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین به عملکرد واحد حفظ نباتات هم اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مسائل در تولید محصولات کشاورزی کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز است که در این زمینه نیز تلاش‌های گسترده‌ ای توسط کارشناسان جهاد کشاورزی با همکاری کشاورزان انجام شده است.



به گفته بهرامی شهرستان قزوین در حال حاضر به عنوان یکی از قطب‌های مهم استان در امر پرورش دام سبک و سنگین، زنبور عسل و طیور فعالیت دارد.



بهرامی همچنین به فعالیت‌های انجام شده در واحد ترویج، امور آبزیان، امور اراضی و واحد طرح و برنامه جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: این موفقیت‌ها با همکاری و همدلی تمام اعضای مجموعه جهاد کشاورزی به دست آمده است.



وی از تلاش‌ها و زحمات خستگی‌ناپذیر زنان و مردان فعال در بخش کشاورزی تقدیر و تشکر کرد.



در پایان مراسم از 28 نفر از کشاورزان نمونه شهرستان قزوین تجلیل شد.