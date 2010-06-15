به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله توکلی بعدازظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری یکصد و یازدهمین نشست معاونان اداری و مالی پژوهشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هدف اصلی این نشست را ایجاد هماهنگی میان مراکز پژوهشی در مسائل اجرایی و پشتیبانی دانست و گفت: اجرایی شدن مجموعه قوانین و مقررات آئین‌نامه که از سوی مراجع قانونی تدوین و ابلاغ می‌شود، نیازمند طرح در جمع تخصصی و بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه اجرا است که منجر به ارائه تفسیر واحد از این قوانین و ایجاد وحدت رویه میان پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خواهد شد.



توکلی با اشاره به نقش هماهنگ‌کنندگی این نشست بیان کرد: در این نشست‌ها گاهی برخی از مسائل پیشنهادی برای طرح در هیئت امنا و کمیسیون دائمی هیئت امنای مراکز، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا علاوه بر توجه به تمام نکات و زوایای لازم، هماهنگی و آمادگی بیشتری پیرامون آن در مراکز پژوهشی ایجاد شده و رویه واحدی در قبال آن به وجود آید.



معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکی دیگر از اهداف این نشست را بررسی مشکلات و مسائل مشترک میان مراکز پژوهشی دانست و افزود: از آنجا که مسائل رویاروی این مراکز عموما از یک نوع هستند، با طرح و بررسی آنها در یک جمع تخصصی می‌توان به راهکارهای کارآمدتری دست یافت.



وی در ادامه به بیان برخی از دستورات این نشست پرداخت و بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389، بررسی بخشنامه مربوط به افزایش حقوق کارکنان معین، حق ماموریت، بررسی نتایج به‌دست آمده از به‌کارگیری سیستم حسابداری تعهدی و طرح مشکلات و پیشنهادات هر یک از معاونان را از جمله آنها نام برد.



عضو هیئت علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مهم‌ترین نتایج نشست را کمک به مراکز در راستای اجرای قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی از طریق هماهنگی و وحدت رویه و تبادل تجربیات مراکز پژوهشی در این زمینه عنوان کرد و مجموعه آنها را گام بزرگی در جهت اداره صحیح و اثربخش امور اجرایی و پشتیبانی، دانست.



توکلی در پایان با اشاره به حضور فعال پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این نشست‌ها، ابراز امیدواری کرد که میزبانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نشست پیش‌رو، با توجه به رسالت آن در تولید علم دینی در حوزه علوم انسانی و نیز همجواری آن با حرم مقدس کریمه اهل‌بیت(س)، دستاوردهای مفید و ثمربخشی برای پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شرکت کننده در آن، داشته باشد.



یکصد و یازدهمین نشست معاونان اداری و مالی پژوهشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، روز چهارشنبه 26 خردادماه 1389 از ساعت 9و 30 دقیقه الی 12 در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.