به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون فنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: عقاید، تفسیر، فقه، اصول، رجال، ادعیه و زیارات، ادبیات، تاریخ، حدیث، اخلاق از جمله موضوعاتی است که در این نرم‌افزارها بکار گرفته شده است.



علیرضا نعمت‌اللهی با بیان اینکه این نرم‌افزارها به صورت شخصیت محور هستند، ادامه داد: مجموعه آثار شیخ بهایی، شیخ طوسی، شیخ مفید و شیخ صدوق و نرم‌افزار فرهنگ موضوعی تفسیر تبیان از جمله عناوین تولیدی سال 1389 این معاونت هستند.



وی اضافه کرد: چهار نرم‌افزار که شامل مجموعه آثار بزرگان دین مبین اسلام هستند، حاوی مجموعه تالیفات، زندگی نامه، شخصیت شناسی و کتابشناسی آنهاست.



نعمت‌اللهی به نرم‌افزار فرهنگ موضوعی تفسیر تبیان اشاره کرد و گفت: این مجموعه نخستین فرهنگ نامه موضوعی تفسیر شیعی است.



وی افزود: «ارائه 11 هزار و 891 کلید واژه، 61 هزار و 29 نمایه و 31 هزار و 796 موضوع استخراج شده از تفسیر تبیان»، «قابلیت جستجوی مفهمومی از طریق کلید واژه، نمایه و موضوع»، «تفکیک دو هزار و 142 اصطلاح چند معنا درنظام مشترکات» و «ارائه 85 هزار و 693 مفهوم وابسته به نظام مرتبطات» از جمله مطالب موجود در این نرم‌افزار هستند.