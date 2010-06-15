رویکردهای سطحی به بهره وری محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهوری امروز سه شنبه در مراسم تودیع محسن میرزایی رئیس سابق مرکز و معارفه علی رضائیان به عنوان رئیس جدید سازمان ملی بهره وری ایران گفت: در سیاستهای کلی نظام بر ارتقای بهره وری برای رسیدن به رشد اقتصادی تاکید شده است.

وی بهره وری را یک نیاز و نه یک ضرورت دانست و افزود: اگر رشد و تعالی کشور و دستیابی به اهداف و سیاتهای کلی نظام و برنامه چشم انداز مهم است، به همان میزان نیز بهره وری تاثیرگذار است.

عزیزی با بیان اینکه بدون بهره وری به آرمانها نمی رسیم، تصریح کرد: برای این مهم نیز رویکرد دولت در لایحه برنامه پنجم مشخص است. بهره وری باید همراه با شمانت اجرایی باشد و درصدی از اعتبارات نیز به این امر اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: برای تحقق بهره وری استفاده از تمام ظرفیتها باید از صورت گیرد تا شاهد رشد و آبادانی کشور باشیم.

علی رضائیان رئیس جدید سازمان ملی بهره وری ایران نیز با بیان اینکه رویکردهای سطحی و کم عمق به بهره وری در دراز مدت محکوم به شکست است، تصریح کرد: سازمان ملی بهره وری وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر جریان بهره وری را بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: امروزه بهره وری انتخاب نیست بلکه یک الزام است که رسیدن به آن به همکاری تمام ارکان نظام نیاز دارد و ضروری است که بهره وری به عنوان یک الزام سازمانی در همه سازمانها نهادینه شود.

همچنین محسن میرزایی رئیس سابق مرکز ملی بهره وری ایران نیز در این مراسم گفت: یک سوم از رشد اقتصادی کشور باید از این محل تامین شود.

وی بهره وری نیروی کار در دهه گذشته را 1.7 درصد، بهره وری سرمایه را دو دهم درصد و کل عوامل را نیز 9 دهم درصد اعلام کرد و افزود: با وجود تلاشهای صورت گرفته نتایج آنگونه که انتظار می رفتف نبود.

میرزایی خاطرنشان کرد: عارضه ای همچون بهره وری پائین ما را رنج می دهد اما ریشه در ساختاره دارد که اگر در اصلاح این ساختارها توفیق نباشد، قادر به افزایش بهره وری نخواهیم بود.

گفتنی است، مرکز ملی بهره وری ایران اخیرا با تغییر ساختار به سازمان ملی بهره وری تبدیل شده است.