ایرانیان پیشگام در تولید انرژی/ غرب برنامه های هسته ای خود را متوقف کند

"هلموت پرانتر" استادیار دانشگاه وین در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به مخالفتها و کارشکنی های غرب در برابر تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز، تاکید کرد : استفاده از انرژی هسته ای حق تمام کشورهای جهان است و نباید در این زمینه استثنائی وجود داشته باشد.



وی با انتقاد از سیاستهای غرب در زمینه هسته ای تاکید کرد: راهی را که غرب در زمینه هسته ای رفته اشتباه بوده و نباید کشورهای دیگر نیز مرتکب این اشتباه شوند. هر چند کشورهای دیگر منطقه مانند پاکستان و هند با حمایتهای آمریکا صاحب فناوری هسته ای شده اند اما این هسته ای شدن، تنها به بروز تنشهای بیشتر در منطقه انجامیده است.

وی در تشریح دلایل مخالفت دولت اتریش با فعالیتهای هسته ای در جهان اظهار داشت : وین مخالف هر گونه استفاده از انرژی هسته ای است، این کشور از هیچ نیروگاه هسته ای استفاده نمی کند و تمام تاسیسات هسته ای اش را به حالت تعطیل در آورده است. به گفته وی این تصمیم پس از انجام همه پرسی در بین مردم اتریش گرفته شده و بر اساس آن دولت این کشور حتی نیروگاههای نوساز هسته ای را نیز تعطیل کرده است.



وی در ادامه ادعا کرد : ما فکر می کنیم که انرژی هسته ای به صرفه نیست، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر ایمنی؛ تولید انرژی هسته ای بسیار هزینه بر است و گذشته از آن خطرات جدی برای محیط زیست و انسانها دارد.

پرانتنر خاطرنشان کرد: مسئله دیگر تولید زباله های اتمی در این نیروگاهها است که نگرانیهایی جدی درباره چگونگی نابود کردن آنها وجود دارد. این موضوعی است که تمام کشورهای هسته ای با آن دست به گریبان هستند. به همین دلیل دولتمردان اتریشی برای مجاب کردن مردم در استفاده مجدد از این نیروگاهها باید پاسخهای روشنی برای این پرسشها بیابند.

این استادیار دانشگاه وین افزود: در آلمان نیز سیاستهای دولت کم و بیش همینگونه است؛ بحث تعطیلی نیروگاههای هسته ای از مدتها پیش در این کشور مطرح شده است، آلمان سالهاست که نیروگاه هسته ای جدیدی نساخته و قوانینی نیز وجود دارد که دولت را از چنین کاری منع می کند.

وی در تشریح لزوم توقف فعالیتهای هسته ای در کشورهای اروپایی گفت: تولید انرژی هسته ای در اروپا گران و پر خطر است به همین دلیل کشورهای اروپایی دیگر نیز باید همانند اتریش از استفاده از انرژی هسته ای دست برداشته و به دنبال راههای کم خطرتری برای تولید انرژی باشند. منابع طبیعی تولید انرژی بهترین گزینه برای اروپاییها است، انرژی خورشیدی، باد و دیگر انرژیهای تجدیدشونده می تواند جایگزینهای مناسبی برای این کار باشد.

پرانتنر گفت : کشورهایی نظیر ایران نیز می توانند از این منابع انرژی استفاده کنند. انرژی خورشیدی بهترین انتخاب برای ایرانیها است، ایرانیها در زمینه تولید انرژی و استفاده از نور خورشید در اموری مانند گرم کردن آب همواره پیشگام بوده اند. در عین حال ایران با داشتن منابع انسانی غنی و افراد متخصص می تواند از سایر منابع انرژی بهره بگیرد.

وی افزود: سئوال اصلی این است که اگر آمریکا با این کشورها بر روی یک پل قرار داشته باشد و بخواهد خود را از این پل به پایین پرت کند، آیا باید این کشورها هم این کار را انجام دهند؟



به زعم این کارشناس اتریشی، انرژی هسته ای برای کره زمین، محیط زیست و انسانها خطرناک است، این نوع تولید انرژی بدترین نوع است. چه در آمریکا، چه اروپا و چه در کشورهایی مانند هند و پاکستان. اتریش مخالف هر گونه فعالیت هسته ای است.

وی در پایان ابراز عقیده کرد : کشورها باید به تولید انرژیهای تجدیدپذیر و کم خطر برای محیط زیست روی بیاورند. اشتباهی که کشورهای غربی مرتکب آن شده اند، ساخت سلاح هسته ای است و این موضوع خطرناکترین بخش قضیه است. ما مخالف هر گونه جنگ افزار و تولید سلاح با استفاده از فناوری هسته ای هستیم.



مصاحبه از : فریدون نائمی