  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۲۷

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

تساوی پرتغال و ساحل عاج در پایان نیمه نخست

تساوی پرتغال و ساحل عاج در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و ساحل عاج در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار از گروه G پیگیری شد که در پایان نیمه نخست تیم‌های پرتغال و ساحل عاج به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این مسابقه با قضاوت "جورج لاریوندا" از اروگوئه و در ورزشگاه پارت الیزابت درحال برگزاری است که کریستیانو رونالدو از تیم پرتغال و دیدیئر زوکورا و گوی دمل از تیم ساحل عاج بازیکنان اخطاری این نیمه بودند.

ضمن اینکه برخلاف اخبار مطرح شده دیده دروگبا مهاجم مصدوم تیم فوتبال ساحل عاج در نیمه نخست از روی نیمکت ذخیره ها عملکرد هم تیمی‌های خود را تماشا کرد.

کد مطلب 1101641

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها