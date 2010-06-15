تساوی پرتغال و ساحل عاج در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار از گروه G پیگیری شد که در پایان نیمه نخست تیم‌های پرتغال و ساحل عاج به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این مسابقه با قضاوت "جورج لاریوندا" از اروگوئه و در ورزشگاه پارت الیزابت درحال برگزاری است که کریستیانو رونالدو از تیم پرتغال و دیدیئر زوکورا و گوی دمل از تیم ساحل عاج بازیکنان اخطاری این نیمه بودند.

ضمن اینکه برخلاف اخبار مطرح شده دیده دروگبا مهاجم مصدوم تیم فوتبال ساحل عاج در نیمه نخست از روی نیمکت ذخیره ها عملکرد هم تیمی‌های خود را تماشا کرد.