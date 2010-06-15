17 هزار نفر در طرح اوقات فراغت ورزشکاران استان بوشهر نام نویسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید قاسم حسینی عصر سه شنبه در جمع مسئولین ورزشی اجرای این طرح با بیان این که بیش از 772 کلاس های آموزشی در رشته های مختلف در سطح استان برگزار می شود، افزود: از این تعداد 355 کلاس ویژه دختران و 417 کلاس ویژه پسران در شهرستانهای استان برگزار می شود .

وی اظهار داشت: بیش از 17 هزار و650 نفر جذب و در طرح حضور پیدا خواهند کرد که از این تعداد 7 هزار و 445 نفر دختر و 10 هزار و 205 نفر پسر هستند.

رئیس واحد ورزش اداره کل تربیت بدنی استان بوشهر افزود: شهرستان دشتستان با میزان جذب بیش از 2 هزار و 987 نفر ورزشکار در قالب 126 کلاس آموزشی بیشترین میزان جذب و شهرستان دیر با تعداد1068 نفردر قالب 64 کلاس آموزشی از کمترین افراد تحت پوشش برخوردار است.

حسینی با توصیه به والدین ورزشکاران استان اظهار داشت: نکاتی که والدین باید به آن توجه داشته باشند این است که مربیان رشته های مختلف ورزشی باید دارای کارت معتبر مربیگری بوده و همچنین فضاهای ورزشی باید استاندار و از سیستم مجهز سرمایشی استفاده شود .

وی افزود: والدین در صورت هرگونه تخلف و برخورد می تواند در بوشهر به واحد ورزش اداره کل تربیت بدنی استان و در شهرستانها نیز به ادرات تربیت بدنی شهرستانها مراجعه کنند.