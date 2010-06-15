عذرخواهی نخست وزیر انگلیس به خاطر کشتار مردم ایرلند در یکشنبه خونین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس امروز یکشنبه به دلیل کشته شدن غیرنظامیان ایرلند شمالی به دست نظامیان انگلیسی در سال 1972 عذرخواهی کرد.

وی در سخنان امروز خود در پارلمان انگلیس گفت: در این حادثه تعدادی از چتربازان ما کنترل خود را از دست داده و اقدام اشتباهی را مرتکب شدند.



نیروهای ارتش انگلیس روز یکشنبه 30 ژانویه 1972 با حمله به تظاهرات مدافعان حقوق مدنی در ایرلند شمالی 13 نفر را کشتند.

کامرون در ادامه با بیان اینکه مسئولیت این اتفاق به عهده دولت انگلیس است افزود: من به نیابت از دولت و در واقع به نیابت از کشورمان عمیقا از این مسئله متاسف هستم.

دولت انگلیس زیر فشار افکار عمومی و فعالان مدنی مجبور شد، 12 سال پیش یک کمیته تحقیق به سرپرستی سر "ساویلی" تشکیل دهد تا ابعاد مختلف این فاجعه را بررسی کند. حاصل 12 سال کار این کمیته تحقیق یک گزارش پنج هزار صفحه ای است که رسما توسط دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به مجلس عوام ارائه شده است.

گفتنی است برای تهیه این گزارش که شامل مصاحبه با صدها نفر از حاضران در تظاهرات سال 1972، بستگان قربانیان، شاهدان عینی و برخی از نیروهای ارتش انگلیس می شود، حدود 200 میلیون پوند هزینه شده است.