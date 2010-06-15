تعامل یکسان با همه گروههای عراقی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفیحاء،"فلیپ کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز خرسندی از برگزاری اولین جلسه پارلمان عراق در روز دوشنبه(24 خرداد)ابراز امیدواری کرد: این تحول مثبت به تشکیل دولتی که نماینده همه عراقی ها باشد بینجامد.



وی افزود : این حادثه بیانگر این است که روند سیاسی راق پس از برگزاری موفق انتخابات در هفتم مارس گذشته به خوبی پیش می رود.



این مقام آمریکایی مدعی شد : آمریکا امیدوار است این تحول مثبت به تشکیل دولت فراگیر و مردمی درعراق منجر شود.



از سوی دیگر"جان جینکز"سفیرانگلیس درعراق گفت : برگزاری اولین جلسه پارلمان عراق با مشارکت همه طیفهای سیاسی این کشور و ادای سوگند به دو زبان عربی و کُردی، را به عنوان یک حادثه تاریخی مهم ثبت کرد.



وی افزود: انتظار داریم این تمرین دموکراسی گرایشهای سیاسی عراقی ها را در مسیر صحیح هدایت کند و احساس ناامیدی در میان مردم در نتیجه کندی روند سیاسی گسترش نیابد و گروههای سیاسی با پایبندی به حل مسالمت آمیز مسائل مورد اختلاف، تعهد واقعی به خدمت به ملت عراق را نشان دهند.



وی مدعی شد : انگلیس همانند ناظران موضع برابری در برابر همه گروههای عراقی دارد.



روز گذشته نخستین جلسه پارلمان عراق بدون حضور جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشوردر حالی برگزار شد که در آن توافقی درباره روسای سه گانه عراق (ریاست پارلمان،ریاست جمهوری و نخست وزیری) حاصل نشد تا همچنان گمانه زنی در این مسئله ادامه داشته باشد.