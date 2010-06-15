واکنش شورای امنیت به خشونتهای قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد درگیریهای خونین قومی بین اقلیت ازبک و قرقیزها در جنوب قرقیزستان را محکوم کرد و خواستار کمکهای بین المللی به مردم این منطقه شد.

بر این اساس اعضای شورای امنیت خواستار بازگشت آرامش و امنیت به مناطق ناآرام و احترام طرفین درگیری به قوانین شد. این در حالی است که روسیه درباره ادامه وضعیت وخیم کنونی در قرقیزستان ابراز نگرانی کرده است.

در همین حال نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) نیز با وخیم خواندن اوضاع مردم در شهرهای جلال آباد و اوش از لزوم کمکهای بین المللی برای پایان دادن به درگیریها و کمک به قربانیان این خشونتها خبر داد.

به گفته وی، ادامه درگیریها سبب وخیم تر شدن اوضاع و بروز فاجعه ای انسانی در این مناطق می شود، زیرا در حال حاضر هزاران نفر از مردم، مناطق درگیری را ترک کرده و در انتظار دریافت کمک هستند. طبق برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از آغاز درگیریها در جنوب قرقیزستان تا کنون حدود 275 هزار نفر آواره شده اند.

از سوی دیگر گزارشها، حاکی است که امروز سه شنبه و در ادامه درگیریها در جنوب قرقیزستان شمار دیگری کشته شده اند. هنوز آمار دقیقی از تعداد تلفات درگیریهای امروز منتشر نشده است، با این حال آمارهای رسمی از کشته شدن دست کم 170 نفر و زخمی شدن هزار و 762 نفر حکایت دارد.