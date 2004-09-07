توليدات كارخانه ها منطبق با خواسته مشتريان نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر انجمن لجستيك ايران ، رييس انجمن لجستيك ايران با اعلام اين مطلب افزود: امروزه شاهد تغييرات و تنوع گسترده اي در بازار محصولات و كالاها هستيم كه اين تغييرات در عرصه هاي وسايل الكترونيك و ارتباطات بيشتر محسوس است.

سيد مسعود ميركاظمي با اشاره به كوتاه بودن عمر كالاها و محصولات ، به ويژه در دو گروه مورد اشاره خاطرنشان كرد: در گذشته محصول ارايه شده مدت ها در بازار و انبار كارخانه ها مي ماند تا سرانجام به فروش مي رفت، اما امروزه با ورود كالاهاي متنوع توسط رقباي مختلف، توليد كننده مي بايست نياز بازار را شناسايي كرده و در كوتاه ترين زمان ممكن، برحسب وضعيت موجود توليد خود را تغيير دهد كه در چنين شرايط پشتيباني از توليد و توزيع محصولات محسوس است.

وي گفت: اگر سازمان توليدي و خدماتي ، امروز بخواهد ، در كلاس جهاني كار كند، بايستي بتواند نياز مشتري را به سرعت دريافت كرده تا بتواند تغييرات لازم در توليدات خود بدهد و همين امر سبب شده كه امروزه شاهد توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات باشيم.

وي با ابراز تاسف از اينكه بسياري از واحدهاي توليدي ما هنوز نتوانسته اند خدمات پس از فروش را به شكل صحيح بكار گيرند، يادآور شد: از طرف ديگر سرعت تغييرات در مجموعه هاي توليدي ما بسيار كند بوده و در بسياري از مواقع خواسته هاي مشتريان يا بدون پاسخ مانده يا اجراي آن مدت ها به طول مي انجامد.

ميركاظمي يادآور شد: در حالي كه هم اكنون سازمان هاي موفق در جهان به طور معمول ظرف 48 ساعت نياز مشتري را شناسايي كرده و محصول مورد نظر را طراحي ، توليد ، توزيع و سپس خدمات پس از فروش آن را ارايه مي كنند در كشور ما پس از اعلام نقص كالا از سوي مشتري به علت وجود ارتباط نامناسب با فن آوري روز ماه ها و يا سال ها طول مي كشد تا نقص موجود برطرف شود.

ميركاظمي ، نبود سرعت لازم براي پاسخگويي به مشتريان را از جمله دلايل تاخير در برطرف كردن نقايص كالا پس از اعلام از سوي مشتريان مختلف دانست و اظهار داشت: در شرايط فعلي اين شيوه پسنديده نبوده و ضروري است سازمان هاي ما براي بقا از انعطاف لازم برخوردار باشند.