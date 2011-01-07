۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

حاجیلو: عراق را به خوبی می‌شناسیم/ امیدوارم جام ملت‌ها را خوب آغاز کنیم

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه مربیان این تیم به شناخت کافی از تیم عراق دست یافته اند ابراز امیدواری کرد، ملی پوشان فوتبال ایران جام ملت‌های آسیا را به خوبی و پیروزی آغاز کنند.

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر با بیان این مطلب افزود: تیم ملی وضعیت خوبی دارد و بازیکنان تا روز بازی با عراق به مرز آمادگی دست می یابند.

وی در ادامه افزود: ما دیدارهای اخیر تیم ملی فوتبال عراق را آنالیز کرده‌ایم و شناخت خوبی از نقاط ضعف و قوت این تیم داریم. مربیان تیم ملی براساس روش و تاکتیک بازی این تیم مبادرت به انتخاب ترکیب تیم ملی خواهند کرد.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: بازی دوستانه اخیر تیم ملی فوتبال عراق مقابل چین که به برتری 3 بر 2 چینی‌ها انجامید را تماشا کردیم و نقاط ضعف و قوت این تیم را شناسایی کردیم. امیدوارم مقابل تیم ملی عراق نتیجه لازم را کسب کرده و جام ملت‌ها را به خوبی آغاز کنیم.

حاجیلو در خاتمه تصریح کرد: خوشبختانه در اردوی تیم ملی بازیکن مصدومی نداریم که نتواند تیم را همراهی کند. خوشبختانه امروز نخستین تمرین تیم پس از صدور آی دی کارت برای بازیکنان در زمین شماره 2 ورزشگاه الغرافه برگزار شد و تمرینات تا روز بازی با عراق بدون وقفه دنبال می شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در گروه چهارم مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات همگروه است روز 21 دی‌ماه در نخستین دیدار خود به مصاف عراق خواهد رفت و سپس روزهای 25 و 29 دی‌ماه به ترتیب برابر کره شمالی و امارات به میدان می رود.

