اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر با بیان این مطلب افزود: تیم ملی وضعیت خوبی دارد و بازیکنان تا روز بازی با عراق به مرز آمادگی دست می یابند.

وی در ادامه افزود: ما دیدارهای اخیر تیم ملی فوتبال عراق را آنالیز کرده‌ایم و شناخت خوبی از نقاط ضعف و قوت این تیم داریم. مربیان تیم ملی براساس روش و تاکتیک بازی این تیم مبادرت به انتخاب ترکیب تیم ملی خواهند کرد.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: بازی دوستانه اخیر تیم ملی فوتبال عراق مقابل چین که به برتری 3 بر 2 چینی‌ها انجامید را تماشا کردیم و نقاط ضعف و قوت این تیم را شناسایی کردیم. امیدوارم مقابل تیم ملی عراق نتیجه لازم را کسب کرده و جام ملت‌ها را به خوبی آغاز کنیم.

حاجیلو در خاتمه تصریح کرد: خوشبختانه در اردوی تیم ملی بازیکن مصدومی نداریم که نتواند تیم را همراهی کند. خوشبختانه امروز نخستین تمرین تیم پس از صدور آی دی کارت برای بازیکنان در زمین شماره 2 ورزشگاه الغرافه برگزار شد و تمرینات تا روز بازی با عراق بدون وقفه دنبال می شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در گروه چهارم مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات همگروه است روز 21 دی‌ماه در نخستین دیدار خود به مصاف عراق خواهد رفت و سپس روزهای 25 و 29 دی‌ماه به ترتیب برابر کره شمالی و امارات به میدان می رود.