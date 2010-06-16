به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "جاده" به کارگردانی جان هیل کات پنجشنبه 27 خردادماه ساعت 22:15 از شبکه یک روی آنتن میرود. در این فیلم ویگو مورتنسن بازی کرده و داستان درباره پدر و پسری است که پس از آتشسوزی محل زندگیشان سفری را آغاز میکنند. این فیلم محصول سال 2009 است.
فیلم تلویزیونی "برای دومین بار" به کارگردانی منوچهر هادی و تهیهکنندگی فاطمه ثمرقندی جمعه 28 خردادماه ساعت 15:40 از شبکه یک پخش میشود. در این فیلم میکائیل شهرستانی و لیلا زارع بازی کردند و داستان درباره فردی به نام احمد است که با وجود اینکه وضع مالیاش خوب است، اما نگاه بدبینانهای به زندگی دارد و ...
فیلم سینمایی "قتل اتفاقی" پنجشنبه 27 خرداد ساعت 23:30 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی رابرت نایتز و بازی های آیرد، سو جانستون و ... تهیه شده و داستان درباره جسد فردی است که توسط کارگران بازسازی یک قبرستان قدیمی مربوط به 100 سال گذشته پیدا میشود و ...
فیلم سینمایی "شب روباه" جمعه 28 خردادماه ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن میرود. داستان این فیلم که محصول 2009 آمریکا و انگلستان است درباره روباهی است که در یک بیشه در کنار مزارع انسانها به همراه همسرش زندگی میکند. روزی که همسرش برای دزدیدن غاز به مزرعهای رفتهاند، در تلهای اسیر میشوند و ...
فیلم سینمایی "شهر فرشتگان" جمعه 28 خردادماه ساعت 11:30 از شبکه سه پخش میشود. در این فیلم به کارگردانی نادر مقدس، شهروز ابراهیمی، لیلا موسوی، پروین ملکی و بهزاد خداویسی بازی کردند. داستان درباره درگیری بین پدر و مادر آیدا است که مادر او ناچار به ترک خانه میشود و ...
فیلم سینمایی "تصرف در پلهام" به کارگردانی جوزف سارجنت جمعه 28 خردادماه ساعت 20:45 از شبکه چهار روی آنتن میرود. در این فیلم والتر متهو، رابرت شائو و مارتین بالسان و ... بازی کردند. داستان این فیلم درباره چهار سارق مسلح است که یکی از قطارهای متروی نیویورک را برای باجگیری با تمام مسافرانش به گروگان میگیرند و ...
فیلم سینمایی "عنکبوتهای یخی" به کارگردانی تیبور تکاکس جمعه 28 خردادماه ساعت 14:30 از شبکه تهران پخش میشود. در این فیلم پاتریک مولدون، ونسا ویلیامز، توماس کالابرو و ... بازی کردند و داستان درباره یک گروه ورزشی نوجوان است که برای تمرین اکسی به کوههای لاست میروند و ...
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