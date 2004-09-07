كارگران فيليپيني براي كار به عراق مي روند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه عليرغم هشدارهائي كه دولت فيليپين مبني بر خطراتي كه كارگران كشورهاي خارجي را در عراق تهديد مي كند با اين وجود كارگران آن كشوردر جستجوي مسافرت به عراق و يافتن كاري در آن كشور هستند.

پاتريشيا سانتوتوماس يك مقام مسؤل در وزارت كار فيليپين اعلام نمود از زماني كه سفر به عراق ممنوع شده است حداقل 24 فيليپيني با ويزاي توريستي وارد عراق شده اند. وي در ادامه افزود كه بسياري از آنها در پايگاههاي نظامي آمريكا مشغول به كار شده اند .

توماس اعلام نمود اينكه ممنوعيت سفر برداشته خواهد شد يا خير در جلسه اين هفته به بحث گذاشته خواهد شد.