کاهش حمایت دموکراتها از جنگ افغانستان؛ اوباما در سراشیبی شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "استنی هویر" که یکی از طرفداران پر و پا قرص سیاست "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در جنگ با تروریسم و عملیاتهای ارتش در افغانستان و عراق است، روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: رویدادها در افغانستان به آن آرامی که سناتورهای دموکرات امیدوار بودند، پیش نمی رود.

وی با یکسان خواندن عملکرد اوباما با "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا در جنگ افغانستان اظهار داشت : من فکر می کنم که اوباما خواهان حمایت گسترده تمام سناتورهای آمریکایی (اعم از جمهوریخواه و دموکرات) از استراتژی مبارزه با شورشیان و برقراری ثبات در افغانستان است و پس از آن مشارکت در نابودی تروریسم کاهش می یابد و مسئولیت به دولت و افغانی ها واگذار می شود.

اوباما در حالی خواستار اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان است که اداره بودجه کنگره آمریکا (CBO) اخیرا اعلام کرده است: تصمیم "باراک اوباما" برای اعزام 30 هزار نظامی جدید به افغانستان احتمالا هزینه ای معادل 36 میلیارد دلار در سالهای 2010 تا 2013 دربر خواهد داشت.

مدیر اداره بودجه کنگره آمریکا با ارسال نامه ای به رئیس کمیته بودجه مجلس تخمین زد که شمار نظامیان در آگوست سال 2011 در افغانستان کاهش می یابد و پرسنل اضافی در ژانویه 2012 به طور کامل از این کشور خارج می شوند.