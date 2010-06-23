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۲ تیر ۱۳۸۹، ۸:۳۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انتخاب دوست یکی از کارهای حساس زندگی است چرا که از روی اختیار انجام می‌شود و بی‌تردید انتظار می‌رود بهترین باشد، البته این بهترین نیز شرایط خاصی از قبیل صداقت، پاکی، ایمان، امانتداری، رازداری و وجدان را شامل می‌شود .

آیه روز:

لاَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ .

مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز [او را] از [دوستى] خدا [بهره‏اى] نیست مگر اینکه از آنان به نوعى تقیه کند و خداوند شما را از [عقوبت] خود مى‏ترساند و بازگشت [همه] به سوى خداست .

سوره آل عمران، آیه 28

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص) فرمودند:

مَن أرادَ اللّه‏ُ بِهِ خَیرا رَزَقَهُ اللّه‏ُ خَلیلاً صالحِا

هر کس که خداوند براى او خیر بخواهد، دوستى شایسته نصیب وى خواهد نمود.

نهج الفصاحه، ح 3064
 

کد مطلب 1101923

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