رايزني گسترده براي اختصاص بودجه جهت تكميل استاديوم نقش جهان

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين ديدار كه به مناسبت آغاز بكار و فعاليت بهروز منتقمي مدير كل جديد تربيت بدني اصفهان برگزارشد، مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان درگزارشي فعاليتهاي اين باشگاه را تشريح كرد.

وي از تحت پوشش قرار دادن 32 هزار علاقمند به ورزش توسط اين باشگاه در طي سال 83 براي امورورزشي همگاني و آموزشي خبر داد و با اشاره به فعاليتهاي ورزش قهرماني اين باشگاه گفت: حضور تيمهاي مختلف باشگاه فولاد مباركه سپاهان درمسابقات قهرماني كشوري و بين المللي افتخارات متعددي را نصيب استان و كشورمان نموده است.

محمدرضا ساكت لزوم تعامل و فعاليت بيش ازپيش هيات هاي ورزشي را با باشگاهاي ورزشي استان مورد تاكيد قرارداد و ازمنتقمي خواست شرايط تعامل بيش ازپيش اين هيات ها را فراهم كند.

وي به قهرماني تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان دررقابتهاي جام حذفي و حضور مجدد اين تيم در رقابتهاي آسيايي اشاره كرد و با بيان اين مطلب كه ميزباني شايسته اصفهان درگرو توجه بيشتر به استاديوم نقش جهان است گفت: كم لطفي هايي كه تاكنون دررابطه با تكميل استاديوم نقش جهان صورت گرفته باعث شده تا اصفهان از داشتن استاديومي آبرومند و با تجهيزات استاندارد محروم باشد. لذا لازم است با توجه به آغاز رقابتهاي ليگ و نزديكي برگزاري رقابتهاي آسيايي همت بزرگي براي جذب سرمايه براي اين استاديوم فراهم شود. وي ازمنتقمي خواست توجه ويژه اي به اين مساله نمايد.

لازم به ذكر است، دراين جلسه مدير كل تربيت بدني طي سخناني با اشاره به حجم فعاليتهاي گسترده باشگاه فولاد مباركه سپاهان در رابطه با ورزش قهرماني و فعاليتهاي آموزشي و تفريحي و حركت در مسير ورزش همگاني از قهرماني تيم فوتبال اين باشگاه در رقابتهاي جام حذفي اظهار مسرت كرد.

وي با اشاره به لزوم تلاش گروهي براي حل مشكل استاديوم نقش جهان گفت: دراين زمينه رايزني هاي متعددي را با مسوولان ارشاد سازمان تربيت بدني و مسوولان اجرايي استان آغاز نموده ام كه به نتيجه مثبت خواهد رسيد.

دراين جلسه كه معاونين باشگاه فولاد مباركه سپاهان نيزحضورداشتند منتقمي از تلاش براي فراهم شدن شرايط در اختيار گرفتن امكانات مجتمع ورزشي تفريحي پلي اكريل و ورزشگاه شهيداي كردآباد براي باشگاه فولاد مباركه سپاهان جهت انجام تمرينات تيم فوتبال و ساير رشته هاي قهرماني اين باشگاه خبر داد.