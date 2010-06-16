1000 نقطه روستایی کشور مجهز به تجهزات ورزشی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامرضا جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری افزود: این تجهیزات که با همکاری بانک کشاورزی تهیه و نصب می شوند شامل تجهیزات ورزشی در رشته تنیس هستند.

وی ادامه داد: امسال همچنین با نگرش جدی به ورزش بانوان در روستاها، المپیاد ورزشی نوجوانان دختر در کشور برگزار می شود.

جعفری در ادامه با اشاره به پتانسیل های بالای ورزش روستایی در آذربایجان غربی تاکید کرد: آذربایجان غربی استعداد و ظرفیت های بالایی در این زمینه دارد و توانایی میزبانی رقابتهای ورزش روستایی در این استان موجب نگرش جدید در این زمینه در آینده خواهد بود.

وی توسعه و ترویج بازی‌های بومی محلی و ورزش‌های سنتی در سال 89 از اولویت های فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری عنوان کرد و گفت: مهمترین اولویت فدراسیون برنامه‌ریزی در جهت مشارکت جامعه روستایی و عشایری در راستای توانمندسازی و ارتقای سطح بهره‌وری جامعه مولد کشور است.

جعفری افزود: بیش از 560 واحد ورزش روستایی در سطح کشور در حال فعالیت هستند که بیش از 300 هزار نفر را بطور رسمی شامل می شوند.

وی بیان داشت: در سه سال منتهی به سال 87 به ترتیب آمار ورزشکاران سازمان یافته فدراسیون روستایی و عشایری به ترتیب10، 100 و 200 هزار نفر بوده است که این آمار در سال 88 نزدیک به 300 هزار نفر بوده است که این تعداد ورزشکار در رشته‌های فوتبال، کشتی، والیبال، دوومیدانی، ورزش‌های رزمی و بازی‌های بومی و محلی فعالیت می‌کنند.

جشنواره ورزش های بومی و محلی آذربایجان غربی از روز پنج شنبه به مدت یک هفته در این استان برگزار می شود.