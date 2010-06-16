نمره آزمون آمادگی تحصیلی نوآموزان کرمانشاهی از میانگین کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال امینی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طرح سنجش نوآموزان در استان کرمانشاه از هفتم تیرماه آغاز و تا پایان شهریور ماه سال جاری به مدت سه ماه در کلیه پایگاههای از پیش تعیین شده اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نوبت دهی متقاضیان از اول تا هفتم تیرماه سال جاری در محل پایگاه ها صورت خواهد گرفت، گفت: پیش بینی می شود حدود 25 هزار نفر از نوآموزان پایه اولی جهت سنجش در این طرح شرکت خواهند کرد.

امینی هدف از این طرح را سنجش نوآموزان از نظر هوش، بینایی،شنوایی و... عنوان کرد و اظهار داشت: در این طرح استعدادهای نوآموزان در کلیه زمینه ها سنجیده خواهد شد و تلاش بر این است تا هر نوآموزی بر حسب تناسب و توانایی شان آموزش دیده خواهند شد.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته طی سال 1388 تصریح کرد: در سال 88 تعداد 23 هزار و 30 نوآموز مورد ارزیابی قرار گرفته اند که70.4درصد از این تعداد ساکن شهر و 20 درصد در روستا زندگی می کنند که 2.4درصد از کل نوآموزان بدو ورود به دبستان کشور را شامل می شوند.

امینی از دیگر نتایج ارزیابی های صورت گرفته را دو زبانه بودن 34.9 درصد نوآموزان و دست راست بودن 91.3 درصد آنها ذکر کرد و گفت: همین تحقیقات نشان داده است که 23.5درصد والدین نوآموزان نسبت خویشاوندی درجه یک داشته و 60.4 درصد آنها نیز هیچ نسبتی باهم نداشته اند.

وی ادامه داد: اکثر نوآموزان با 41.4 درصد در خانواده های با جمعیت چهار نفر زندگی می کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه میانگین سن پدران نوآموزان مورد سنجش را 39.3 سال و سن مادران را36.6 سال اعلام و خاطرنشان کرد: 84.4 درصد پدران شاغل و 12.5 درصد بیکار هستند و 6.8 درصد مادران نیز شاغل و 92 درصد خانه دار هستند.