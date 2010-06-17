اجرای طرح کاهش آمار در دادگاه های تجدیدنظر آذربایجان شرقی

‌حجت الاسلام مالک اژدر شریفی به خبرنگار مهر گفت: حداکثر زمان رسیدگی به پرونده های وارده به دادگاه های تجدید نظر آذربایجان شرقی در زمان حاضر چهار ماه است که با اجرایی شدن طرح یادشده این مدت به یک هفته کاهش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح اخیراً شروع شده و امید می رود اوائل سال آینده اخبار خوبی در ارتباط با بهبود وضعیت موجود و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها اعلام شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی همچنین ‌اضافه کرد: ابتدای سال 87 موجودی ثابت پرونده های قضائی، 177 هزار فقره بود که اکنون این موجودی به 110 هزار فقره کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر کاهش آمار پرونده های قضائی و کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضائی آذربایجان شرقی، کیفیت رسیدگی به پرونده ها نیز با بازرسی های مستمر در تبریز و شهرستان ها بهبود یافته است.

شریفی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت زندان تبریز، کاهش تراکم زندانیان در بندهای زندان را نیز یکی از راهکارهای کنترل زندانیان دانست و انتقال زندان تبریز و ایجاد فضای جدید و استاندارد در این راستا را مورد تاکید قرار داد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مساعدت مسئولان محلی و ملی برای تحقق ایده انتقال زندان تبریز ضرورت دارد، اضافه کرد:زمین اختصاصی برای ساخت زندان جدید تبریز در اراضی باباغی، ناهموار و نیازمند اعتباری معادل 130 میلیارد ریال برای تسطیح است.

وی گفت: پروژه انتقال زندان تبریز مصوب دور نخست سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی است که در سفرهای دوم و سوم مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعتبار اختصاصی به سازمان زندان ها برای اجرای این پروژه، یک دهم اعتبار مورد نیاز است.

شریفی تاکید کرد: استقرار زندان در مرکز شهر تبریز مفاسد فراوانی دارد و وجود آن حتی یک روز هم در محل فعلی اصلاً به مصلحت نیست.