فهرست شرکتها و سازمانهای انتقالی به سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مفید غلامی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اقتصادی و تولیدی شورای برنامه‌ریزی استانداری سمنان گفت: اسامی این شرکتها و سازمانها شامل 51 مورد است که توسط مسئولان استان سمنان به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری ارائه شده است .

وی افزود: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، توسعه مخابرات ایران، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از جمله شرکتها و سازمانهایی است که برای انتقال به استان سمنان ارائه شده است .

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان گفت: در این برنامه علاوه بر برخورداری کارکنان انتقالی از مزایای آن، توجه به توازن ناحیه ای نیز رعایت می شود تا همه مناطق استان سمنان از مزایای این انتقال بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه کارگروه اقتصادی و تولیدی یک نهاد تصمیم‌ساز برای شورای برنامه‌ریزی است، گفت: بخش پژوهشی این کارگروه در کنار دیگر بخش ها باید فعال باشد.

غلامی با تاکید بر اینکه استان سمنان محدودیت منابع دارد، گفت: نگاه بهره‌وری در استان باید توجه اساسی شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات بر اساس جمعیت به استان اختصاص می یابد، گفت: چون استان از نظر وسعت به جمعیت تناسب ندارد باید محدودیت‌ها را کاهش داد و در راستای بهره‌وری تلاش کرد.