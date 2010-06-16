تکذیب نامه دفتر رهبر انقلاب به مجلس در مورد رحیمی

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادعای شبکه العربیه به نقل از یک نماینده بی نام و نشان مبنی بر اینکه دفتر رهبر معظم انقلاب با ارسال نامه ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار عدم پیگیری اتهامات مطرح شده علیه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از سوی مجلس شده است، اظهار داشت: این خبر از اساس دروغ است و به شدت تکذیب می شود.

از سو ی دیگر یک منبع آگاه نیز با تکذیب این خبر به خبرگزاری مهر گفت: انتشار اینگونه اخبار که بدون ذکر منبع و یا با ذکر منابع ناشناس صورت می گیرد و انتساب آن به مسئولین عالی نظام هدفی جز شایعه پردازی و ابهام آفرینی در راستای منافع معاندان نظام اسلامی ندارد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه "اصل چنین خبری از اساس کذب محض است" گفت: رسیدگی به هر گونه ادعا یا اتهام مطروحه علیه هر یک از آحاد کشور و از جمله برخی مسائل طرح شده نسبت به آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور تنها در صلاحیت و اختیار دستگاه قضایی است.

یادآوری می شود سایت شبکه خبری العربیه که زیر نظر دولت عربستان سعودی اداره می شود و در انتشار اخبار غیر مستند و مغرضانه در خصوص مسائل داخلی کشورمان سابقه دارد، در خبری به نقل از یک نماینده ناشناس مجلس مدعی شده بود که دفتر رهبر انقلاب با ارسال نامه ای به مجلس خواستار مسکوت ماندن رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه رحیمی معاون اول رئیس جمهور شده است. این مطلب در برخی پایگاههای خبری مجازی نیز بازتاب یافته بود.

پیش از این الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با طرح مطالبی به عنوان اتهامات مالی معاون اول رئیس جمهور خواستار پیگیری آن در مراجع قضایی شده بود. نمایندگان مجلس نیز در ماه های اخیر بارها در بیانیه های خود بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه رده های مدیریتی تاکید کرده اند.