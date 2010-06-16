500 کانون فرهنگی مساجد امسال در خراسان رضوی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور استاندار خراسان رضوی و مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور تفاهم نامه احداث 500 کانون فرهنگی مساجد خراسان رضوی نهایی شد.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در حاشیه امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: این کانون ها پس از احداث، تحویل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی می شود.

وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه استانداری خراسان رضوی تعداد 100 هزار جلد کتاب به مبلغ پنج میلیارد ریال تهیه و با کمک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در کتابخانه های استان و کانون های فرهنگی مساجد توزیع می کند.

حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور نیز در این مراسم گفت: این تفاهم نامه تاکنون در کشور بی نظیر است و استانداری خراسان رضوی بالاترین کمک را به ساخت کانون های فرهنگی مساجد در مقایسه با دیگر استان ها داشته است.

بر اساس این تفاهم نامه ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور 9.5 میلیارد ریال اعتبار و استانداری خراسان رضوی20 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای تاسیس 500 کانون در استان خراسان رضوی اختصاص خواهند داد.

