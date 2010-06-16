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۲۶ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان در مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: کارگاه های بیماری های شایع زنان به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان مامایی استان در دانشگاه آزاد ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری کارگاه بیماریهای شایع زنان در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

در این کارگاه تخصصی دکتر طاهره گلینی مقدم و دکتر مسلمی زاده و دکتر گوران به بیان مطالب مهم و اساسی در زمینه بیماریهای شایع در زنان پرداختند.
 
معرفی STD ها، اختلالات بلوغ، عوامل نازایی، شلی مانشیای لگن و آمنوره ها بخشی از مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی است .
 
برای شرکت کنندگان در این دوره معادل ۱۴ ساعت گواهینامه آموزشی صادر شد.
کد مطلب 1102126

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