کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری کارگاه بیماریهای شایع زنان در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

در این کارگاه تخصصی دکتر طاهره گلینی مقدم و دکتر مسلمی زاده و دکتر گوران به بیان مطالب مهم و اساسی در زمینه بیماریهای شایع در زنان پرداختند.

معرفی STD ها، اختلالات بلوغ، عوامل نازایی، شلی مانشیای لگن و آمنوره ها بخشی از مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی است .

برای شرکت کنندگان در این دوره معادل ۱۴ ساعت گواهینامه آموزشی صادر شد.