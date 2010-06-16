تشکیل گروه دایمی وزیران کار کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخ الاسلامی در حاشیه اجلاس سازمان بین المللی کار با وزیران کار کشورهای یاد شده دیدار و آمادگی خود را برای برگزاری اولین نشست وزیران کار کشور های اسلامی در تهران ارائه کرد.

در این دیدارها ضرورت اتخاذ مواضع مشترک کشورهای آسیا مورد تاکید قرار گرفت و توافق شد بر اساس تعیین محورهای همکاری و نیازمندی های بازار کار این کشور ها کمیته فنی مشترکی تشکیل و اسناد و توافق نامه های اصولی که دارای یک برنامه اجرایی مشخص و زمانبندی شده باشد تهیه و به امضای وزرای این کشورها برسد.

همچنین در این نشستها پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر تشکیل گروه وزرای کار کشورهای آسیایی در سازمان بین المللی کار و ایجاد گروه دائمی وزرای کار کشورهای اسلامی به منظور ایجاد اتخاذ مواضع هماهنگ بر اساس ارزش ها و اصول اسلامی و حمایت از آرمانهای جهان اسلام از جمله حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مبارزه با اعمال جنایتکارانه و ضد انسانی رژیم صهیونیستی مورد حمایت واقع شد.

در همین زمینه وزیر کار و امور اجتماعی پیشنهاد اولین نشست گروه وزرای کار کشورهای اسلامی را در تهران ارائه داد. از دیگر موضوعات مورد توافق می توان به آموزشهای فنی و حرفه ای، تربیت مربیان آموزشی، ساخت مراکز فنی، استاندارد سازی براساس تجارب وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه روابط کار، حفاظت و بهداشت شغلی و ایمنی در کار اشاره نمود.

همچنین در نشست و مذاکره با وزیر کار افغانستان توافق شد به منظور قانونمند کردن حضور نیروی کار کشور افغانستان در جمهوری اسلامی ایران با همکاری دو کشور تلاش شود متقاضیان کار در ایران از طریق مبادی رسمی با دارا بودن گذرنامه وارد ایران شده و وزارت کار و امور اجتماعی نیز تسهیلات لازم را برای صدور روادید کار براساس درخواست دولت افغانستان و برآورد نیازهای بازار کار ارائه نماید.