فرسایش بادی در ایران شش برابر میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد درویش ظهر چهارشنبه در مراسمی که مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابان زایی با شعار بهبود خاک در هر جا، بهبود زندگی در همه جا، با حضور مسئولین استانی حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در بخش جعفریه قم برگزار شد، بیابان را سومین اولویت جامعه جهانی و اولین اولویت ایران در قرن بیست و یکم عنوان کرد و گفت: فرسایش بادی در ایران 6 برابر میانگین جهانی است.
درویش با بیان این که ایران در کمربند خشک جهان قرار دارد، اظهار داشت: بیش از 86.6 درصد مساحت کشور در قلمرو اقلیم خشک و نیمه خشک تا نیمه مرطوب قرار دارد.
وی اضافه کرد: به سبب ویژگیهای طبیعی و اقلیمی حاکم، بخش عمدهای از زیست بومهای ایران در برابر شیوههای بهرهبرداری نا مناسب بسیار حساس بوده و در معرض پدیده بیابانی شدن قرار دارند.
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل داری و مراتع کشور در خصوص برخی تهدیدها و تنگناها منابع طبیعی کشور بیان داشت: بیش از 60 درصد مناطق کشور در شرایط ناپایدار قرار دارند و رقم فرسایش خاک در کشور 2 میلیارد تن، معادل 6 برابر میانگین جهانی است که این رقم در برخی از مناطق مثل مشکین شهر به نرخ فرسایش 30 تن در هکتار هم میرسد.
ایران در 30 سال گذشته ذخیره هزار ساله آب خود را مصرف کرده است
درویش با بیان این که ایرانیان 9 میلیارد متر مکعب بیش از آنچه در سفرههای زیر زمینی تأمین سالانه آب وجود دارد، برداشت میکند، خاطر نشان کرد: برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی آب به طوری که ایرانیان در 30 سال گذشته ذخیره هزار ساله آب خود را مصرف کردهاند، یکی از دلایل فرسایش خاک و نشست زمین است و ما در ایران با معضل نشست زمین در بسیاری از مناطق روبرو هستیم ؛ به حدی که گاهی عمق این نشستها در کشور، در خاورمیانه بیسابقه است.
وی در خصوص فرصتهای مناسب موجود در امر مهار بیابان در کشور گفت: ایران تجربه خوبی در حوزه مهار بیابان در کشور داشته که در منطقه بینظیر بوده است و حتی دیگر کشورهای منطقه همچون عراق از این تجربه ایران استفاده کردهاند؛ به علاوه ایران در کمربند تابش خورشید قرار دارد که به جز بخشهایی از کشور عربستان و افریقا هیچ منطقهای در داشتن این ظرفیت با ایران برابری ندارد.
منابع خورشیدی در ایران میتواند برق جهان را تأمین کند
درویش ادامه داد: نیروگاههای خورشیدی کمترین آلودگی را دارند که نه موجب تولید گازهای گلخانهای میشوند و نه تهدیدی برای منابع طبیعی محسوب میگردد؛ که سرمایهگذاری در این بخش موجب تأمین برق کشور و صدور آن به سایر کشورهای جهان و افزایش درآمد سالانه کشور میشود به طوری که تنها سه استان کرمان، اصفهان و فارس میتواند از طریق انرژی خورشیدی برق کل جهان را تأمین کند.
بیابانها فرصتی برای جذب توریست
وی همچنین با بیان این که بیابانها میتوانند صندوق ارزی کشور باشند، تصریح کرد: با تغییر نوع مدیریت میتوانیم از مناطقی نظیر منطقه گندم بریان استان کرمان، بیشترین استفاده را از بیابانها به عنوان مراکز گردشگری و جذب توریست داشته باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل داری و مراتع کشور گفت: فرسایش بادی در ایران شش برابر میانگین جهانی است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد درویش ظهر چهارشنبه در مراسمی که مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابان زایی با شعار بهبود خاک در هر جا، بهبود زندگی در همه جا، با حضور مسئولین استانی حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در بخش جعفریه قم برگزار شد، بیابان را سومین اولویت جامعه جهانی و اولین اولویت ایران در قرن بیست و یکم عنوان کرد و گفت: فرسایش بادی در ایران 6 برابر میانگین جهانی است.
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