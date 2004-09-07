مراسم بزرگداشت آيت الله مسجد جامعي برگزارشد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم كه آيت الله شبيري زنجاني، حجت الاسلام ايراني، حجت الاسلام فاكر، جمعي از اعضاي جامعه مدرسين، دفاتر مراجع عظام تقليد، فضلا، اساتيد حوزه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي حضور داشتند، حجت الاسلام صالحي خوانساري طي سخناني مراتب ارتقا انسان را منوط به چهار چيز دانست و گفت: مراتب ارتقاي انسان به چهار چيز است، يك عقل كه سرمايه تمام آثار عقلي است دوم علم و سوم ايمان كه از صدر خلقت اين دو وجه بشر بوده است و چهارم تقوا.

وي در ادامه با اشاره به آياتي از قرآن كريم يادآور شد: يك بار انسان در قرآن رفيق خدا و فرشتگان است و در جاي ديگر قرآن همين انسان رفيق انعام است.

وي افزود: سراسر قرآن عاقبت به خيري را به متقين نسبت مي دهد اگر علم و عقل با هم جمع شوند نتيجه آن دو مي شود ايمان و تقوا.

حجت الاسلام و المسلمين صالحي خوانساري در ادامه سخنانش به پاره اي از فضايل و سجاياي اخلاقي مرحوم مسجد جامعي اشاره كرد و افزود: يك روحاني در اين لباس، مقدس ترين وظيفه اش اين است كه بامردم باشد و مردم با او و هر دو با دين باشند كه مرحوم ميرزا مسيح روحاني اي بود كه مسجدش هميشه مملو از زن و مرد بويژه جوانان و نوجوانان بود. وي در ادامه اظهار داشت، مرحوم ميراز مسيح گرم، بشاش، خوش رو و با محبت و مردم دار و در كل روحاني به درد بخور و مفيد براي مردم بود و مي دانيد كه در دنياي امروز چنين بودن خيلي ارزش دارد.

حجت الاسلام و المسلمين صالحي خوانساري در ادامه ضمن اظهار تاسف از فقدان مرحوم مسجد جامعي گفت: تاسف بيشتر اينكه شنيدم آن سانحه اي كه منجر به فوت مرحوم ميرزا مسيح شد، سانحه تعمدي بوده است.

وي در اين مراسم كه وزير فرهنگ و ارشد اسلامي نيز حضور داشت با انتقاد از وضعيت فرهنگي كشور و با اشاره به برخي فيلمهاي اخير و اثرات آن در جامعه خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: آقاي وزير ارشاد من شما را عالم زاده و از بيت مذهبي و متدين مي دانم اما شما هم بواسطه آن فيلم زير سوال بوديد و اين فيلم ممكن است روز اول با صد فساد نباشد اما در حال حاضر با اين اوضاع پيش آمده چه مي كنيد.