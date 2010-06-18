مهران سالاریه در گفتگو با مهر با اعلام اینکه پیش بینی وزارت صنایع و معادن برای سالجاری بسترسازی برای احداث 2 هزار مگاوات نیروگاه های برق مقیاس کوچک است، گفت: تاکنون احداث 300 مگاوات نیروگاه برق مقیاس کوچک به بانک صنعت و معدن معرفی و مابقی نیز در فازهای بعدی انجام خواهد شد.

مدیر پروژه گسترش مولدهای مقیاس کوچک وزارت صنایع با بیان اینکه فاز اول این پروژه از سال گذشته آغاز شده است، افزود: درطی این فاز بستر احداث 100 مگاوات نیروگاه برق مقیاس کوچک ایجاد شد که پس از اعلام زمینه ایجاد 84 مگاوات آن شناسایی و شرکتهای مربوط برای انجام مراحل پروژه های و تخصیص تسهیلات به بانک صنعت و معدن معرفی شدند.

وی تصریح کرد: تاکنون 24 درصد از این طرحها تصویب و در مرحله عقد قرارداد و بقیه طرحها نیز به سرعت در حال انجام مراحل تصویب است.

سالاریه در خصوص تسهیلات این طرح برای شرکتها اظهار داشت: به ازای هر مگاوات، 70 درصد از سرمایه گذاری حدود 500 میلیون تومان به صورت تسهیلات بانکی به فعالیت های صنعتی واگذار خواهد شد که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته زمان بازگشت سرمایه برای این فعالیت ها در حدود 2 تا 2.5 سال خواهد بود.

وی در خصوص مزایای استفاده از این سیستم اظهار داشت: در حال حاضر کارخانه ها برای برق مصرفی خود از جریان اصلی برق و در صورت قطع و یا در حالات اضطراری از ژنراتورهای برق اضطراری استفاده می کنند که موجب بروز

مشکلات برای صنایع مختلف به ویژه در صنایع سیمان ، شیشه و نساجی که نیازمند برق با کیفیت و قابل اطمینان هستند، می شود این در حالی است که با استفاده از این نیروگاه ها این مشکل برطرف خواهد شد.

مدیر پروژه گسترش مولد های مقیاس کوچک وزارت صنایع با بیان اینکه استفاده از مولدهای برق مقیاس کوچک (CHP)، برق و حرارت را برای استفاده های مختلف به صورت همزمان تولید می کنند، گفت: در حالی بازده برق مصرفی در کارخانه های کشور با استفاده از این مولدها به 85 درصد خواهد رسید که امروز شاهد راندمانی در حدود 30 درصد در نیروگاهها هستیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه پراکنده بودن این مولدها مزایای مختلفی را از جهتهای مختلف در پی خواهد داشت، تصریح کرد: وقتی در یک کارخانه مولدی که دارای قابلیت تولید در محل مصرف است، نصب می شود، ضمن به حداقل رساندن میزان اتلاف انرژی، انتقال و توزیع نیز هزینه ای در پی نخواهد داشت.

وی در خصوص مدت زمان مورد نیاز برای انجام این طرح اظهار داشت: زمان به بهره برداری رسیدن هر مولد در حدود یک تا یک سال و نیم است که بسیار کوتاه تر از زمان مورد نیاز برای احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی است.