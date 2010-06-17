افتتاح حساب های بانکی دریافت یارانه در 6 استان/ یادآوری سه نکته مهم

دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی از آغاز رسمی افتتاح حساب های بانکی برای دریافت یارانه نقدی در شش ‏استان اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان خبرداد.

در اطلاعیه شماره (3) دبیرخانه این کارگروه، ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مردم برای تکمیل و اصلاح فرم اطلاعات اقتصادی ‏خانوارها و نیز افتتاح و اعلام حساب بانکی، نکاتی گوشزد شده است.‏

بر این اساس اعلام شده که در ارائه حساب بانکی، اولویت با اعلام شماره حساب های موجود سرپرست خانوار است و در صورت ‏داشتن شماره حساب، نیازی به افتتاح حساب جدید نیست و مردم می توانند حساب موجود را به سامانه ‏معرفی نمایید.‏

آن دسته از خانوارهایی که حساب موجود و مورد استفاده برای عملیات روزانه بانکی خود را جهت دریافت ‏یارانه نقدی به سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام نموده اند، اطمینان داشته باشند که کارت و ‏حساب بانکی مذکور (دریافت و پرداخت) را داشته و هرگونه مدیریتی بر حساب، صرفا برای مبالغ ‏واریزی بابت هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود؛ لذا هیچ یک از حساب های معرفی شده مسدود نخواهد ‏شد.‏

‏از ملت شریف ایران درخواست می شود به منظور سهولت در انجام مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند کردن ‏یارانه ها، در صورت دارا بودن کارت بانکی، شماره مندرج بر روی کارت را به سامانه وزارت رفاه ‏اعلام نمایند.‏

دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی همچنین از هموطنان شش استان مذکور تقاضا کرد تا در صورت داشتن هرگونه سئوال و ابهام در این ‏زمینه، با بخشداری، فرمانداری و استانداری های محل اقامت خود تماس حاصل نموده و یا با آدرس ‏پست الکترونیکی hesab@ Refah.gov.ir مکاتبه نمایند.‏