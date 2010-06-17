افتتاح حساب های بانکی دریافت یارانه در 6 استان/ یادآوری سه نکته مهم

دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی از آغاز رسمی افتتاح حساب های بانکی برای دریافت یارانه نقدی در شش استان اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان خبرداد.
در اطلاعیه شماره (3) دبیرخانه این کارگروه، ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مردم برای تکمیل و اصلاح فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها و نیز افتتاح و اعلام حساب بانکی، نکاتی گوشزد شده است.
بر این اساس اعلام شده که در ارائه حساب بانکی، اولویت با اعلام شماره حساب های موجود سرپرست خانوار است و در صورت داشتن شماره حساب، نیازی به افتتاح حساب جدید نیست و مردم می توانند حساب موجود را به سامانه معرفی نمایید.
آن دسته از خانوارهایی که حساب موجود و مورد استفاده برای عملیات روزانه بانکی خود را جهت دریافت یارانه نقدی به سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام نموده اند، اطمینان داشته باشند که کارت و حساب بانکی مذکور (دریافت و پرداخت) را داشته و هرگونه مدیریتی بر حساب، صرفا برای مبالغ واریزی بابت هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود؛ لذا هیچ یک از حساب های معرفی شده مسدود نخواهد شد.
از ملت شریف ایران درخواست می شود به منظور سهولت در انجام مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، در صورت دارا بودن کارت بانکی، شماره مندرج بر روی کارت را به سامانه وزارت رفاه اعلام نمایند.
دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی همچنین از هموطنان شش استان مذکور تقاضا کرد تا در صورت داشتن هرگونه سئوال و ابهام در این زمینه، با بخشداری، فرمانداری و استانداری های محل اقامت خود تماس حاصل نموده و یا با آدرس پست الکترونیکی hesab@ Refah.gov.ir مکاتبه نمایند.
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