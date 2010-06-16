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۲۶ خرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۱۱

حاج بابایی:

برای اوقات فراغت 5.5 میلیون نفر در تابستان برنامه ریزی شده است

برای اوقات فراغت 5.5 میلیون نفر در تابستان برنامه ریزی شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش از برنامه ریزی برای 5.5 میلیون نفر در طرح غنی سازی اوقات فراغت در تابستان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، حمیدرضا حاج بابایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه برای بیش از 5.5 میلیون نفر برای تابستان برنامه ریزی صورت گرفته است، اظهار داشت: این برنامه ریزی با اعتباری بالغ بر 20 میلیون تومان برنامه ریزی شده است.

حاج بابایی با بیان اینکه  دراول مهر 10 هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور برپا خواهد شد، بیان داشت: در این استان 180 مدرسه قرآنی برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در پنج سال گذشته 13 میلیون و 200 هزار متر مربع مدرسه سازی در کشور صورت گرفته است، بیان داشت: 21 درصد مدارس تخریب و باسازی شده اند.

حاج بابایی بیان داشت: پنج هزار و 500 میلیارد تومان در طول پنج سال گذشته برای باسازی مدارس اعتبار هزینه شده است.

وی بیان داشت: در چهار سال ماقبل تخریب و باسازی مدارس هزار و 800 متر بوده که طی این پنج سال این ساخت و ساز سه برابر شده است.

حاج بابای بیان کرد: سه هزار نیروی نهضت سواد آموزی و 400 نفر از کانون پرورش فکری کود و نوجوان اسنخدامی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه آنچه در آموزش و پرورش انجام می پذیرد تحول بنیادی است، یاد آور شد: نیروی انسانی حرف اول را در این سازمان می زند و استخدام یکی از شائبه های تحول بنیادین است.

کد مطلب 1102267

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